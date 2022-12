Dell dévoile un écran de jeu OLED UWQHD de 34 pouces (AW3423DWF).



Le AW3423DWF est un écran gaming incurvé de 34 pouces UWQHD (3440 x 1440 pixels) qui utilise un écran OED organique à points quantiques.



















L'écran de jeu est doté d'un panneau EL organique à points quantiques qui présente une luminosité de pointe plus élevée et un spectre de couleurs plus large que l'EL organique blanc. Outre un affichage à large gamme de couleurs DCI-P3 de 99,3 %, une luminosité de crête de 1 000 nits et la certification VESA DisplayHDR TrueBlack 400, l'écran dispose d'un affichage à large gamme de couleurs DCI-P3 de 99,3 %. De plus, grâce à un étalonnage au moment de l'expédition en usine, une précision des couleurs inférieure à Delta 2 est atteinte, permettant un affichage précis des couleurs.



En outre, le temps de réponse est de 0,1 ms, avec une fréquence de rafraîchissement maximale de 165 Hz. La technologie de synchronisation de l'affichage prend en charge AMD FreeSync Premium Pro et VESA AdaptiveSync Display, ce qui vous permet de jouer à des jeux avec des images fluides qui ne bégaient pas et ne se déchirent pas. Les principaux paramètres sont une courbure de 1800R, un rapport de contraste de 1 000 000:1, des couleurs d'affichage d'environ 1 070 000 000 de teintes et un angle de vision horizontal de 178°. Les interfaces sont les suivantes : DisplayPort 1.4 x 2, HDMI 2.0 x 1, USB 3.2 en aval x 4, USB 3.2 en amont x 1, sortie de ligne x 1.



Le support a une plage d'inclinaison de -5 à 20°, une plage de pivotement de -20 à 20°, une plage de rotation de -5 à 5° et une plage de hauteur de 110 mm. La carrosserie mesure 815,25 mm de large, 305,71 mm de profondeur et mesure de 415,57 à 525,57 mm de haut, pour un poids de 9,65 kg.



Le produit est garanti trois ans et coûtera :1 049 euros.



THE GURU3D