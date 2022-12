SilverStone annonce un nouveau châssis compact pour HTPC/station de travail - MILO 12.



SilverStone Technology a annoncé aujourd'hui la disponibilité immédiate de la dernière version de la série MILO, MILO 12 - un boîtier Mini-ITX 15.6L mince et compact convenant à un système HTPC qui s'installe à côté de votre TV ou à une station de travail haute performance.



Le MILO 12 présente une structure interne à deux chambres comme le ML08 et le RVZ03, mais avec quelques ajustements et améliorations pour répondre aux normes actuelles du matériel haut de gamme. Une conception modulaire a également été mise en œuvre, ce qui permet de retirer les 4 panneaux (haut, bas, côtés gauche et droit) pour un processus de construction simple et pratique.















Le côté droit du châssis est le côté de la carte mère et de l'alimentation, supportant une carte mère Mini-ITX dans une disposition de carte mère tournée de 180 degrés, et une alimentation ATX. Un support d'adaptateur ATX vers SFX est également inclus pour l'installation d'une PSU SFX ou SFX-L, ce qui augmente l'espace pour la gestion des câbles et, plus important encore, ouvre un espace pour un lecteur optique de 9,5 mm de minceur à installer à l'avant du châssis, une caractéristique vue dans tous les châssis de la série MILO. Le côté gauche est le côté carte graphique, qui prend en charge les cartes à 3 fentes jusqu'à 345 mm de longueur et 160 mm de largeur, avec une carte riser PCIe 4.0 incluse et un support de carte graphique pour maintenir la carte correctement positionnée.















La conception de la disposition à double chambre est bénéfique pour la température interne globale, car les deux principales sources de chaleur (CPU et GPU) sont séparées pour ne pas provoquer de chevauchement de la chaleur générée tout en recevant respectivement leur propre entrée d'air frais. Enfin, un support de boîtier et des pieds de boîtier sont également inclus, de sorte que les utilisateurs peuvent opter pour une orientation horizontale ou verticale en fonction de l'environnement dans lequel le MILO 12 s'installera.



Disponibilité et Prix



Le MILO 12 est maintenant disponible à l'achat via le réseau mondial de détaillants et distributeurs autorisés de SilverStone. Le MILO 12 (SST-ML12B) a un PDSF de 189.99 Dollars.



