GIGABYTE lance les cartes graphiques de la série AMD Radeon RX 7900.



GIGABYTE TECHNOLOGY Co. Ltd, l'un des principaux fabricants de matériel de jeu haut de gamme, a annoncé aujourd'hui les nouvelles cartes graphiques de la série AMD Radeon RX 7900 propulsées par l'architecture AMD RDNA 3 haute performance et économe en énergie - les cartes graphiques AORUS Radeon RX 7900 XTX ELITE 24G, Radeon RX 7900 XTX GAMING OC 24G, Radeon RX 7900 XTX 24G, Radeon RX 7900 XT GAMING OC 20G et Radeon RX 7900 XT 20G. Les nouvelles cartes graphiques seront disponibles à la vente le 13 décembre 2022.



Ces nouvelles cartes graphiques sont les premières cartes graphiques de jeu au monde à être dotées d'une conception avancée de chiplet AMD, offrant des performances exceptionnelles et une superbe efficacité énergétique pour alimenter les jeux 4K à haute fréquence et à résolution plus élevée dans les titres les plus exigeants.















L'architecture révolutionnaire AMD RDNA 3 offre jusqu'à 54 % de performances supplémentaires par watt par rapport à l'architecture AMD RDNA 2, et dispose de l'interconnexion de chiplets la plus rapide au monde, reliant les chiplets du système graphique et de la mémoire à une vitesse pouvant atteindre 5,3 To/s. En outre, il offre jusqu'à 96 nouvelles unités de calcul unifiées et la technologie AMD Infinity Cache de deuxième génération. Il comprend également un débit accru pour l'IA, qui permet de multiplier par 2,7 les performances de l'IA, et des unités de calcul réarchitecturées avec la technologie de ray tracing de deuxième génération, qui permet de multiplier par 1,8 les performances architecturales du ray tracing dans certains titres par rapport à l'architecture AMD RDNA 2.



AORUS est la carte graphique de jeu haut de gamme recherchée par les joueurs et les fans, offrant une apparence exquise et d'excellentes performances. La carte graphique AORUS ELITE est dotée du système de refroidissement WINDFORCE, qui comprend trois ventilateurs à pales uniques à rotation alternée, une grande chambre à vapeur qui se connecte directement au GPU, des caloducs en cuivre composite, ainsi que des ventilateurs actifs 3D et un refroidissement par écran pour maximiser la dissipation de la chaleur. Le commutateur double-BIOS intégré très pratique permet aux utilisateurs de choisir entre les modes OC et SILENT en fonction de leurs besoins, sans logiciel. Les deux modes offrent les paramètres optimaux réglés par GIGABYTE.



AORUS propose également une version améliorée de l'éclairage RGB à trois anneaux, signature de GIGABYTE, le RGB Halo, considéré comme le leader de l'éclairage RGB par de nombreux fans d'AORUS et de bricoleurs. Cette fonctionnalité bien-aimée tire parti de la persistance de la vision humaine et offre des effets lumineux adressables sur les ventilateurs rotatifs. Elle fera briller chaque construction de PC avec style. Les joueurs peuvent également personnaliser l'éclairage RVB grâce au logiciel GIGABYTE CONTROL CENTER (GCC).



La carte graphique AORUS ELITE est dotée d'un revêtement de PCB de qualité aérospatiale et de composants certifiés ULTRA DURABLE. La conception améliorée de la phase d'alimentation et le contrôle précis de l'alimentation permettent de réduire la température des composants, le bruit et les interférences du signal. De plus, la plaque arrière en métal spécialement conçue et mise à niveau offre une structure plus durable qui empêche la flexion et les dommages dus à une utilisation à long terme.



De plus, la carte graphique est livrée avec un support anti-affaissement sur mesure qui fournit un renforcement optimal et améliore l'aspect visuel global. Afin d'offrir une meilleure expérience utilisateur, les cartes graphiques AORUS ELITE bénéficient d'une garantie de 4 ans (enregistrement en ligne requis dans les 30 jours suivant la date d'achat) afin que les clients puissent profiter des jeux et créer du contenu sans aucun souci.



Les cartes graphiques populaires Radeon RX 7900 XTX GAMING OC 24G et Radeon RX 7900 XT GAMING OC 20G sont axées sur la performance et la stabilité, ce qui les rend adaptées à de nombreux types d'utilisateurs. La carte graphique GAMING OC utilise le système de refroidissement WINDFORCE. Il comprend trois ventilateurs à pales uniques à rotation alternée, une grande chambre à vapeur qui se connecte directement au GPU, des caloducs en cuivre composite, des ventilateurs actifs 3D et un refroidissement par écran pour maximiser la dissipation de la chaleur.



Les ventilateurs WINDFORCE utilisent un nanolubrifiant à base de graphène, qui prolonge la durée de vie des ventilateurs de 2,1 fois, offrant une durée de vie proche de celle du double roulement à billes tout en assurant un fonctionnement silencieux. En outre, la carte graphique offre un éclairage RVB, permettant aux joueurs de personnaliser les effets et les couleurs RVB via le logiciel GCC pour créer leur propre style de PC.



La carte graphique GAMING OC est équipée d'une plaque arrière en métal améliorée, d'un support anti-affaissement adapté et de composants certifiés ULTRA DURABLE, qui non seulement fournissent une conception structurelle plus durable, mais permettent également à la carte graphique de fournir des performances plus élevées à des températures plus basses.



La carte graphique GIGABYTE Radeon RX 7900 XTX 24G est équipée de 6144 processeurs de flux et de 24 Go de mémoire GDDR6 384 bits avec 96 Mo de technologie AMD Infinity Cache de deuxième génération. La sortie comprend un port HDMI, deux ports DisplayPort 2.1 et un port USB TYPE-C. Les besoins en alimentation du système sont de 800 watts.



La carte graphique GIGABYTE Radeon RX 7900 XT 20G est équipée de 5376 processeurs de flux et de 20 Go de mémoire GDDR6 320 bits avec 80 Mo de technologie AMD Infinity Cache de deuxième génération. La sortie comprend un port HDMI, deux ports DisplayPort 2.1 et un port USB TYPE-C. Les besoins en alimentation du système sont de 750 watts.



TECHPOWERUP