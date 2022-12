Voici une sélection Tech Noël de plusieurs produits qui pourraient vous intéresser !

La période avant Noël est parfois sujette à de nombreuses questions sur les cadeaux à offrir. Voici donc une sélection de produits Tech pour Noël :



Dans un premier temps, Bleu Jour qui propose plusieurs produits phare :

KUBB Mini, l’ordinateur le plus petit au monde ! BLEU JOUR, fabricant français d’ordinateurs et d’accessoires de périphériques originaux, design et performants, présente à l’occasion de ses 20 ans, KUBB Mini, l’un des ordinateurs les plus discrets au monde. Décliné de son produit phare KUBB (12cm de coté), le KUBB Mini présente des dimensions ultra minimalistes de 7 cm de côté pour un poids de 450 grammes, pouvant ainsi être transporté avec seulement deux doigts d’une main. Outre son format et apparence atypique, KUBB Mini est un mini PC qui ne cessera de surprendre les utilisateurs de part sa robustesse, ses performances idéales pour la bureautique, et sa consommation très économique. Avec son alimentation de seulement 65 Watts. Il consomme environ 4 fois moins qu’un PC de bureau classique.

Doté d’un processeur Celeron J4125 et de 8GB de LPDDR4, ce mini PC peut être utilisé avec un système d’exploitation classique type Windows 10 Pro, Windows 11 Home ou Pro et Linux, et embarquer tous les outils classiques de type pack Office ou encore effectuer du traitement d’image léger.

Un stockage SSD minimaliste mais évolutif. KUBB Mini est équipé d’origine, d’un SSD M.2 2242 interne NVMe PCIe 3.0 avec 128GB de mémoire.

Cette capacité peut facilement être augmenté par les utilisateurs qui accéderont facilement à cet élément lorsqu’ils démonteront le châssis pour y ajouter un disque dur externe de la capacité souhaitée.

Beaucoup de connectiques pour un si petit PC Son extrême petite taille n’empêche pas cet ordinateur d’avoir toutes les connectiques essentielles d’un PC de bureau traditionnel : un port HDMI est disponible pour la connexion d’un écran en 4K, 4 ports USB 3.0 pour tous les périphériques filaires et le Bluetooth pour ceux sans fil. Les ports USB 3.0 du Kubb Mini sont suffisamment puissants pour accueillir un hub USB et augmenter leur nombre.

Il possède également un port audio ainsi qu’un port micro SD, appréciable pour la photo ou vidéo. Pour votre connexion internet, il dispose du WiFi pour une connexion sans-fil rapide.

Un mini PC aux multiples possibilités d’usage ! Avec l’ensemble des connectiques à disposition, les utilisateurs disposeront d’un ensemble bureautique complet ! Clavier, souris, casque audio, enceinte bluetooth, imprimante, stockage externe etc... pourront être connectés au Kubb Mini en même temps.

La taille miniature de ce PC de bureautique, le rend transportable très facilement partout. Vous pourrez en faire un outil de travail lors de vos déplacements ou une station multimédia en vacances.

Son câble HDMI permet de connecter l’ordinateur à un écran télé ou un rétroprojecteur pour regarder photos et vidéos en famille, ou encore faire des présentations professionnelles. Disponible dès maintenant, prix à partir de 299 €

Principales caractéristiques techniques :



Bleu Jour Move Ultimate Gen 12 pour le jeu et du multitâches sans limites ! Conçu autour de la plateforme modulaire et évolutive Intel® NUC Elements Extreme, l’ordinateur MOVE Ultimate a été pensé pour les joueurs. D’abord parce qu’il possède une poignée ergonomique, intégrée dans son design, qui permet d’emporter avec soi un PC ultra-puissant pour affronter où que vous soyez les meilleurs joueurs de la planète.

Facilement transportable et prenant un faible espace sur un bureau, MOVE Ultimate est un ordinateur doté des derniers composants Intel® NUC Elements Extreme apportant simplicité, flexibilité et une mise à niveau du matériel simplifiée pour avoir toujours une longueur d’avance dans l’univers du jeu. Malgré sa taille réduite, le MOVE Ultimate offre une puissance de tir sans commune mesure : Processeur Intel® Core™ de 9ième, 11ème et même 12ème génération sont proposés dès maintenant par la marque. Bleu Jour étant l’un des premiers constructeurs à commercialiser deux configurations de 12ème gen pour du jeu et multitâche sans limite grâce à l’architecture hybride offerts par ces nouveaux processeurs. Facilement upgradable, Move Ultimate est compatible avec toutes les cartes graphiques les plus puissantes du marché. SSD M.2 PCIe NVMe Gen 3 - 1TB, Wi-Fi 6, Dual Lan... le MOVE Ultimate dispose d’un ensemble de caractéristiques pour dépasser ses limites et faire la différence en eSport. Le MOVE Ultimate est aussi équipé de deux Ports Thunderbolt™ 4, avec une vitesse sans précédent de 40 Gbit/s et dispose dorénavant en façade de 2 Ports USB 3.1 des plus pratiques.

Principales caractéristiques techniques et prix des Move Ultimate Gen 12 :

Chacon qui propose plusieurs caméras Wifi d'extérieur :

IPCAM-DM02, une caméra grand angle avec une batterie en continu pour avoir toujours un œil sur votre maison ! Rien n’échappera à cette nouvelle caméra dôme extérieur pour surveiller votre habitation. Parmi ses nombreux avantages, la possibilité

de la placer où vous le souhaitez, au meilleur endroit de surveillance possible, que ce soit dans votre jardin, ou mur de votre maison, sans avoir à se soucier qu’il y ait une arrivée électrique pour l’alimenter.

Cette caméra de surveillance possède en effet une batterie lithium rechargeable intégrée de 13200MAh, qui garantit une autonomie

même la nuit ou par temps couvert. Grâce à son panneau solaire, la caméra est alimentée en continu, elle n’a donc pas besoin d’un

branchement filaire pour être opérationnelle. Vous pouvez, par exemple l’installer dans un arbre pour couvrir la zone de votre choix,

sans avoir à vous soucier du branchement ou changement de piles, ce qui vous permet en plus de faire de vraies économies d’énergie !



L’IPCAM-DM02 a la vue sur tout ! Caméra rotative fonctionnant sur 2 axes (en horizontal à 320° et à 90° en vertical), l’IPCAM-DM02 couvre un large champ de vision pour assurer la protection de la maison. Pas d’angle mort, vous gardez un œil sur toute la maison en pivotant la caméra sur votre smartphone. Il est possible par exemple d’avoir une vue globale de son jardin quand les enfants y jouent, tout en préparant le repas. De plus,

vous gardez une visibilité claire de la zone de surveillance de jour comme de nuit jusqu’à 25 mètres.

Côté dissuasion, l’IPCAM-DM02 s’allume via 4 lumières flash qui se déclenchent lorsqu’un mouvement est détecté.

La sécurité de votre maison au bout de votre main : avec l’application gratuite My Chacon, accédez en direct via un simple clic sur le smartphone aux images de votre extérieur, ou à des vidéos enregistrées par la caméra WiFi. De plus, vous recevez des notifications en cas d’intrusion. Idéal pour ne rien rater de ce qui se passe chez vous, et toujours pratique, via le son bidirectionnel, de pouvoir répondre en audio ou que l’on soit, à un livreur par ex, pour lui demander de déposer un colis dans un endroit à l’abri des regards. Disponible sur Chacon.com au prix indicatif de 159,90 euros Caractéristiques techniques :



IPCAM-BE03-PS, une caméra sur batterie solaire à placer où vous voulez ! Dotée d’une batterie intégrée, l’IPCAM-BE03-PS s’installe avec ou sans le panneau solaire fourni, pour la placer à l’endroit de

son choix : que ce soit sur la façade de la maison, sur le perron ou même dans le jardin, ne vous souciez plus du branchement de la caméra. Et si vous voulez la positionner plus en intérieur, il suffit de changer le mode d’alimentation de la caméra par un branchement filaire. Autre avantage d’une batterie solaire, les économies d’énergie : avec l’Eco-Friendly IPCAM-BE03-PS, plus besoin d’avoir à recharger systématiquement la caméra sur secteur pour l’utiliser ou de recharger régulièrement les piles. Grâce à son panneau solaire, la batterie de la caméra est autoalimentée... vous pouvez donc la placer dans un endroit difficile d’accès sans avoir à y retourner systématiquement pour la recharger. Cette caméra dispose de plus d’un indice de protection IP65, qui lui permet de résister aux intempéries.

Gardez l’œil sur votre habitation via l’application My Chacon ! Simple à installer, confortable au quotidien, l’IPCAM-BE03-PS surveille, où que l’on se trouve, discrètement la maison depuis le smartphone. L’application gratuite My Chacon permet notamment aux utilisateurs de regarder les images en direct ou d’être averti en temps réel d’une intrusion via l’envoi de notifications. Une fonction idéale pour être prévenu par exemple de l’arrivée des enfants à leur retour d’école, avec même la possibilité de communiquer avec eux via la caméra. Chaque détection de mouvement est enregistrée par la caméra WiFi. Disponible sur Chacon.com au prix indicatif de 119,90 € Caractéristiques techniques :



En complément, IPCAM-RI03 & IPCAM-FE06 : deux caméras petit prix qui cultivent la discrétion ! IPCAM-RI03, la caméra intérieure polyvalente : Haute résolution (1920x1080p), IPCAM-RIO3 est une caméra qui prendra facilement sa place au sein de votre habitat. A la fois originale et discrète, l’IPCAM-R103 surveille

votre maison à distance de jour comme de nuit avec une vision nocturne allant jusqu’à 8m et un balayage large de l'angle de vision grâce à la rotation horizontale sur 355° et verticale sur 55°. Chaque mouvement détecté est enregistré manuellement ou en automatique sur carte micro-SD jusqu’à 128Gb (non incluse), et peut être visualisé par l’utilisateur en direct à distance depuis son smartphone ou sa tablette via l’application My Chacon. Disponible au prix indicatif de 49,90 €. IPCAM-FE06, la caméra extérieure design : Dotée d’une coque en aluminium, cette caméra compacte offre une grande résistance au soleil et aux intempéries (Norme IP65). De plus, elle existe en 2 coloris, noir ou blanc pour s’accorder avec discrétion à tous les extérieurs. Elle est également pilotable à la voix. Disponible au prix indicatif de 59,90€. Toutes les caméras de la marque Chacon peuvent être pilotées via la seule et même application gratuite My Chacon, disponible gratuitement sur iOs & Android

Toujours chez Chacon, mais avec un détecteur CO² Marque leader sur le marché domotique appartenant au groupe français Cabasse Group, Chacon propose un détecteur de dioxyde de carbone afin de mesurer facilement à tout moment, la qualité de son air intérieur. Doté d’un capteur des plus performants NDIR*, ce détecteur discret, qui se branche facilement via une simple prise USB, vous donne les bonnes infos sur l’air que vous respirez, et s’il vous faut aérer votre pièce. Le Co2 peut être particulièrement nocif pour l’être humain puisqu’il réduit le taux d’oxygène dans l’air. S’il se trouve dans une zone ouverte ou plane, le CO2 se disperse rapidement, même sans l'aide du vent. Mais à partir d'une certaine concentration dans l'air, il peut se révéler dangereux. Des niveaux élevés de dioxyde carbone augmentent également les risques d’infection de virus tels que la Covid. Surveiller son taux permet donc de limiter les risques en ventilant la pièce dès que nécessaire. Parce que nous sommes nombreux à passer la majeure partie de notre journée en intérieur (que ce soit au travail, ou au sein de notre logement), où l’air est jusqu’à 10 fois plus pollué que l’air extérieur, Chacon lance donc un détecteur de Co2 compact pour faciliter la vie de toutes les personnes sensibles à la qualité de l’air qu’elles respirent. Grâce au nouveau détecteur de Co2 Chacon, les utilisateurs peuvent voir sur l’écran tactile, en temps réel, le taux de Co2 dans la pièce, mais également la température et le taux d’humidité. Un produit complet pour suivre en permanence la qualité de son air intérieur et nous rappeler l’importance de ventiler régulièrement les espaces fermés. Le détecteur se branche facilement sur USB (pratique sur le bureau) et après recharge tient jusqu’à 12 heures sur batterie. Disponible dès maintenant au prix public indicatif de 69,90 €.

Plus d’infos sur www.chacon.com Principales caractéristiques techniques :

Puis Cabasse qui propose son nouvel amplificateur Hi- fi stéréo connecté, ABYSS, pour une immersion totale au cœur du son haute résolution ! : Cet amplificateur stéréo, qui tire son nom de l’univers maritime cher à Cabasse, illustre le mystère des profondeurs inexplorées, et renferme les dernières innovations algorithmiques embarquées, magnifiant le son des enceintes, et notamment des enceintes traditionnelles haut de gamme de la marque. ABYSS est un amplificateur Hifi qui intègre les meilleures technologies d’innovation acoustiques Cabasse et les technologies d’amplification utilisées dans THE PEARL PELEGRINA, le flagship connecté de la marque pour un son sur mesure.

ABYSS, idéal pour la Hifi et la télévision, et connecté à l’écosystème Multi-room Cabasse ! ABYSS permet d’écouter toutes ses sources et toutes les plateformes musicales en stéréo, et intègre également une prise TV, afin de vivre chaque film avec une dynamique incroyable. Ce système est également inter-compatible avec tous les autres systèmes Cabasse connectés pour un son haut de gamme partout dans la maison. Chaque utilisateur peut ainsi grouper ses différents systèmes et créer des zones pour écouter toutes les sources (Streaming, TV, Platine disque etc..). Un panel de technologies pour sublimer toutes les enceintes passives :

- En fonction de votre pièce, disposez du réglage de la position d’écoute : un réglage prenant en compte la position d'écoute dans la pièce pour restituer fidèlement la musique captée par l'oreille.

- Pour vos préférences, utilisez le DFE : ce réglage permet de retrouver l’équilibre du son original que ce soit en mode musique d’ambiance à la maison ou mode soirée à plein volume. Les algorithmes de traitement du signal optimisent en temps réel la puissance envoyée à chaque haut-parleur en tenant compte du niveau d’écoute, du contenu spectral et de la dynamique du morceau.

Ces technologies sont en constante amélioration et sont intégrées automatiquement au fil du temps par de simples mises à jour de l’application Cabasse StreamCONTROL. L’amplificateur évoluant ainsi au fil du temps, avec les évolutions technologiques de Cabasse. Les utilisateurs pourront aller encore plus loin dans l’optimisation de leur amplificateur ABYSS via la technologie brevetée DEAP (Digital Enhancement of Acoustical Performance) qui assure une synergie parfaite entre l’amplification et les caractéristiques des haut-parleurs. Cette technologie sublime la performance des haut-parleurs Cabasse via un traitement de signal dynamique multi bande avec boucles de rétroaction qui permet d’utiliser constamment toute la puissance d’amplification disponible. Avec ce

traitement de signal digital (DSP), Cabasse effectue en moyenne plus de 290 millions d’opérations à la seconde après avoir pris en compte les réglages propres à chaque utilisateur.

Profil DEAP spécialement optimisé pour les ensembles bibliothèques et colonnes Minorca Mc 40, Murano, Java MC40 et Murano Alto pour un rendu audio optimal.

Un design sobre et raffiné avec un écran de contrôle couleur LCD intuitif Disponible en finition aluminium noir satiné, ABYSS est un amplificateur stéréo compact qui s’intègre dans tous les types d’intérieurs. Il est équipé sur sa surface avant d’un contrôleur intégré tactile et évolutif : du plus bel effet, cet écran couleur tactile vidéo LCD avec bague de rotation de volume permet de changer facilement de sources, d’ajouter ou modifier ses radios favorites et d’ajuster le volume. Il affiche aussi les jaquettes des albums en lecture. Son interface pourra évoluer avec le système, tout comme l’application.

Amplificateur connecté ABYSS, disponible à partir de décembre 2022, au prix public de 1690€

Spécifications techniques :

Amplificateur stéréo Class D - Amplification x2 : Canal : 2 x 215 W @ 4 Ohms -

2 X 120 W @ 8 Ohms - Poids : 3.5 kilos - Dimensions : L : 245mm H : 97 mm P: 22mm

Formats pris en charge : MP3 - AAC -WMA - AIFF - FLAC – ALAC Ogg- Vorbis - DSD 64/128 - WMA lossless

Connectique : Ethernet – WiFi – Bluetooth – Optique SPDIF – Analogique RCA – USB – Prise TV – Sortie Sub

prise casque en façade.

CRCS: Calibration Automatique de Salle

DFE: Dynamic Fidelity Enhancer: Amélioration Dynamique de la Fidélité

DEAP : Amélioration Numérique des Performances Acoustiques

Lien pour la paire de Cabasse Rialto Noir

Et UpFinder, le seul coffre portable sécurisé et connecté qui surveille vos effets personnels où que vous soyez ! : Parce que l’on recense chaque année près d’un million de vols, dont la plupart ont lieu dans un espace public à proximité des victimes, la startup Toulousaine UpFiner, fondée fin 2021 par Brice Cavelier et Flavien Joly, a créé UpLock Evolution : le 1er coffre portable sécurisé & connecté qui vous permet de mettre à l’abri vos effets les plus précieux (portefeuille, clés, passeport...) que vous soyez à la mer, dans les transports, au café...

Avec UpLock Evolution, soyez averti en temps réel de toute tentative de vol via deux systèmes de détection de vol et le déclenchement d’une alarme qui vous permettent d’intervenir à temps. Une innovation qui a déjà conquis de nombreux utilisateurs lors d’une 1ère campagne de financement, et qui sera présentée au CES Las Vegas, avec l’ambition de développer rapidement les ventes en France et à l’International. Des vols nombreux, dans tout lieu public, et avec peu de chances de retrouver ses affaires !

D’après un document de l’INSEE basé sur les chiffres du ministère de la justice, près d’un million de personnes ont été victime d’un vol en 2018, en France. La plupart de ces vols ont eu lieu dans un espace public et 2 fois sur 3 l’objet volé était à proximité de la victime (bureau, école, salle de sport,...). 22% des victimes ne se sont rendus compte de rien. Pourtant, les objets volés ont souvent une grande valeur : smartphone, argent, cartes bleues ou même documents d’identité.

Les voleurs sont très discrets, en moyenne seulement 30% d’entre eux seront identifiés, autant dire que vous avez peu de chance de retrouver vos biens. Toujours d’après l’INSEE, les victimes sont aussi bien des hommes que des femmes, et sont plus souvent des jeunes (42% des victimes ont entre 20 et 39 ans, 27% ont entre 40 et 59 ans).

Enfin, près d’1 vol sur 3 a lieu lors d’un voyage touristique ou professionnel, quand notre vigilance diminue. Pour nous apporter plus de sécurité au quotidien, et intervenir à temps, UpFiner a donc créé UpLock.

UpLock Evolution : un coffre sécurisé nomade et connecté pour vous prévenir à temps !

Conçu pour protéger les petits objets du quotidien (portefeuille, smartphone, clefs, bijoux, ...), UpLock Evolution est un mini coffre sécurisé, léger et facilement transportable, qui grâce à ses systèmes de détection de vol et d’alarme brevetés dissuadera toute personne mal intentionnée de s’emparer de vos affaires. Grâce à UpLock Evolution vous pourrez profiter de votre sieste à la plage, faire du sport sans vous soucier des vols ou encore prendre votre pause-café sans inquiétude si vous travaillez dans un espace de coworking. UpLock Evolution veille en permanence sur vos affaires et vous avertit en cas de problème.

UpLock Evolution est le seul coffre au monde équipé de deux systèmes de détection de vol et d’une alarme : • En statique : dans le cas où UpLock Evolution se trouve sur un bureau, une serviette, un banc... si une

personne se saisit du coffre alors l’alarme retentit. La seule façon pour lui d’éteindre l’alarme est de reposer

le coffre. L’alarme est audible à 100m (le volume tout comme le délai de déclenchement de l’alarme sont personnalisables selon les circonstances). Si vous voulez déplacer ou ouvrir votre coffre, il suffit d’entrer votre code, personnalisable entre 4 et 6 chiffres, sur le clavier tactile. • En dynamique : connectez (via le Bluetooth) UpLock Evolution à votre smartphone ou montre intelligente.

Il vous suffit alors de glisser UpFiner dans votre sac. Si quelqu’un se saisit de votre coffre, vous serez automatiquement averti via l’alarme intégrée qui se déclenche dès qu’il s’éloigne de quelques mètres.

Avec ces 2 systèmes de détection, il sera impossible de voler vos affaires discrètement ! UpLock Evolution est également équipé d’un câble en acier pour l’attacher à du mobilier quand vous ne pouvez pas utiliser l’alarme (hôpital, aéroport, ...). Grâce à son clavier tactile et son joint surmoulé, le coffre est résistant à l’eau ce qui vous permet de l’emmener à la plage sans craindre l’eau et le sable.

La dernière génération d’UPLOCK est actuellement disponible en prévente sur Ulule

Caractéristiques techniques :

