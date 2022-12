Dune : Awakening : première bande-annonce en jeu dévoilée.



Après avoir dévoilé le jeu à la Gamescom 2022, Funcom est heureux de présenter les premières images de la pré-alpha de Dune : Awakening, leur ambitieux MMO de survie en monde ouvert. Inspiré du chef-d'œuvre de science-fiction DUNE écrit par Frank Herbert et du film à succès primé de Legendary Entertainment réalisé par Denis Villeneuve, Dune : Awakening est conçu par les développeurs chevronnés de Funcom pour les fans de Dune et de Survival. Découvrez l'immensité d'Arrakis dans la toute nouvelle bande-annonce diffusée aujourd'hui.







Funcom innove dans les genres massivement multijoueurs et de survie depuis plus de deux décennies, le plus récent étant Conan Exiles. Dune : Awakening s'appuie sur cette base solide, en tissant les aspects de survie en monde ouvert et de MMO dans une tapisserie de Dune qui donne vie à l'univers épique de Frank Herbert d'une manière totalement unique. Avec ce teaser de gameplay, Funcom a également mis à jour le site Web de Dune : Awakening, qui offre une vue panoramique de l'expérience du joueur.







Dans Dune : Awakening, vous vous efforcez de survivre aux innombrables dangers d'Arrakis aux côtés de milliers d'autres joueurs. Explorez votre rôle et votre identité tout en vivant un voyage personnel épique, de la recherche d'eau et la construction d'abris contre les tempêtes au contrôle du flux d'épices dans les hautes sphères de la planète.







L'épice est au centre des conflits, de l'avancement et du pouvoir dans Dune : Awakening. Là où les coups d'épices apparaissent, les joueurs convergent. Les combats peuvent aller de l'escarmouche rapide à la bataille à grande échelle, l'infanterie, les véhicules terrestres et les ornithoptères jouant chacun un rôle essentiel.



Les déserts offrent une multitude de choix à faire et de chemins à découvrir. Sautez dans un ornithoptère pour explorer les profonds déserts ; équipez des armures et des armes avancées pour devenir un mercenaire mortel ; menez à bien une opération efficace de récolte d'épices ; gagnez de l'influence auprès des grandes maisons - faites tout cela et bien plus encore.







Joel Bylos, directeur de la création chez Funcom et directeur de la création de Dune : Awakening, déclare : "Travailler avec un univers aussi riche et étendu que Dune correspond parfaitement à la volonté de Funcom de créer des mondes ouverts multijoueurs fascinants. Avec Dune : Awakening, nous essayons de repousser les limites de ce que les gens attendent dans l'espace Survival - et j'ai hâte que nous puissions le mettre entre les mains de nos joueurs."



"Nous sommes ravis de donner vie à l'univers de Dune d'une manière aussi immersive et interactive. La profondeur et les détails que Funcom apporte à l'expérience de Dune : Awakening sur PC et sur console est étonnante et nous avons hâte que les fans de Dune et des jeux de survie nous rejoignent sur Arrakis pour tenter de survivre sur la planète la plus dangereuse de l'univers", ajoute Sam Rappaport, vice-président des médias interactifs chez Legendary Entertainment.



Une petite vidéo : Cliquez ICI.



Disponibilité



Dune : Awakening sera disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Dans les mois qui suivront le teaser d'aujourd'hui, chaque aspect du jeu sera abordé en profondeur, afin de donner aux joueurs une compréhension complète du jeu avant qu'il n'entre dans sa bêta.



TECHPOWERUPFUNCOM