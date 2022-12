TECHPOWERUP nous propose le test d'une nouvelle souris Gamers : L'ASUS ROG Chakram X.







ASUS est une société taïwanaise de matériel informatique et électronique fondée en 1989. Par rapport au Chakram et au Chakram Core, aucun changement n'a été apporté à la forme ergonomique pour droitiers du Chakram X. Cependant, à l'intérieur, le Chakram X a été complètement revu. Le Chakram X présente le dernier capteur AimPoint d'ASUS capable de 36 000 CPI, que je crois être une variante PixArt PAW3395. Tout comme le Gladius III et le Gladius III Wireless, le Chakram X est équipé de prises push-fit pour les boutons principaux, qui sont compatibles avec les boutons Omron mécaniques à 3 broches et optiques à 5 broches, avec des boutons ROG prévus pour 70 millions de clics installés par défaut. En outre, le Chakram X offre une triple connectivité : filaire, sans fil 2,4 GHz et Bluetooth.



En mode filaire, un taux d'interrogation allant jusqu'à 8000 Hz est possible, couplé à la prise en charge de NVIDIA Reflex à un taux d'interrogation de 1000 Hz, tandis que le sans fil 2,4 GHz permet jusqu'à 1000 Hz. ASUS cite une autonomie maximale de 150 heures en Bluetooth et de 114 heures en sans fil 2,4 GHz, mais sans éclairage. En parlant de cela, le Chakram X est livré avec un éclairage RVB étendu qui peut être configuré en détail dans Armoury Crate, ainsi que toutes les autres options de personnalisation habituelles. Cela inclut bien sûr le joystick, qui peut être utilisé en mode numérique ou analogique.



Une application pratique du joystick serait de l'utiliser avec le Steam Deck, où les fonctions ABXY pourraient être mappées au joystick, ou le joystick pourrait également fonctionner en mode analogique (par exemple, pousser pour marcher, pousser plus loin pour courir, etc.) Par rapport au Chakram et au Chakram Core, le Chakram X possède deux boutons latéraux supplémentaires, ce qui représente un total de 11 fonctions de boutons programmables. La charge du Chakram X est possible soit par câble, soit par recharge sans fil Qi.







En utilisant le firmware de lancement, le ROG Chakram X souffre d'un retard de mouvement significatif en mode sans fil. Entre autres choses, la version V22.02.17 du firmware corrige ce problème, c'est pourquoi la mise à jour vers cette version est fortement recommandée. Toutes les affirmations relatives aux performances faites dans cette revue sont basées sur ledit firmware.



