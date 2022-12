La mise à jour KB5021866 de Microsoft corrige de nombreux problèmes liés à Windows 11.







Microsoft lance la nouvelle mise à jour KB5021866 pour Windows 11 Insider Preview Program, apportant de nombreux correctifs à la barre des tâches et à l'OS en général.







Microsoft déploie la nouvelle mise à jour KB5021866 de Windows 11 Insider Preview sur le canal bêta, avec la build 22621.1028 et la build 22623.1028.



La build 22623.1028 est pour les Insiders qui ont de nouvelles fonctionnalités en cours de déploiement. Et la build 22621.1028 est pour ceux qui ont les nouvelles fonctionnalités désactivées par défaut. Selon le journal des modifications, la mise à jour KB5021866 se concentre sur l'introduction de correctifs pour la barre des tâches, les paramètres, le gestionnaire des tâches, la recherche, et plus encore.



Corrections dans la version 22623.1028



J'ai fait un autre correctif pour régler le problème du plantage répété d'explorer.exe en mode sans échec.



Barre des tâches et barre d'état système



- Correction d'un problème où, avec les mises à jour du design de la barre d'état système, le masquage automatique de la barre des tâches cessait de fonctionner après que vous ayez interagi avec le flyout des icônes cachées.

- Une petite amélioration a été apportée aux utilisateurs de la barre des tâches optimisée pour les tablettes afin de faciliter l'extension de la barre des tâches sans invoquer le menu Démarrer.

- Correction d'un problème qui pouvait conduire à ce que les listes de saut de la barre des tâches et les vignettes d'aperçu n'apparaissent pas dans la bonne position pour les Insiders avec des PC 2-en-1.

- Amélioration de l'animation de transition lors du passage de l'affichage réduit à l'affichage étendu de la barre des tâches optimisée pour les tablettes.

- La barre des tâches optimisée pour les tablettes devrait maintenant se réduire de manière plus fiable après le lancement d'une application à partir du menu Démarrer.

- Correction d'un plantage d'explorer.exe lors de l'utilisation de Alt + F4 avec la liste déroulante des icônes cachées de la barre d'état système ouverte.

- Mise à jour de l'infobulle de l'icône de la batterie pour vous indiquer si votre appareil se recharge lentement.

- Correction d'un problème entraînant l'absence de la moitié supérieure des commandes multimédia dans les Paramètres rapides.

- Correction d'une fuite du gestionnaire GDI dans les versions récentes liée à la réception de certains types de notifications. Cela pouvait causer des problèmes d'interface utilisateur ou des plantages d'explorer.exe pour les Insiders qui reçoivent beaucoup de notifications.

- Correction d'un problème qui faisait que l'icône NVIDIA dans la barre d'état système affichait des notifications vides.



Recherche



- Correction d'un problème à cause duquel la recherche ne fonctionnait pas dans le vol précédent pour les Insiders avec des PC Arm64.



Paramètres



- Correction d'un problème pour lequel la recommandation de mise en veille sur la page Recommandations énergétiques et la page Batterie et alimentation étaient parfois incohérentes.



Gestionnaire des tâches



- Les couleurs claires et foncées du gestionnaire de tâches devraient maintenant s'afficher correctement pour les personnes dont le mode est réglé sur Personnalisé.



Corrections pour les deux Build 22621.1028 et Build 22623.1028



- Nous avons corrigé un problème qui affectait certains jeux et applications. Ce problème était lié aux fonctions de débogage des performances du GPU. Cela diminuait les performances attendues des jeux.



Comment obtenir la nouvelle mise à jour



Pour télécharger la nouvelle mise à jour, vous devez vous inscrire au canal bêta en rejoignant le programme Windows Insider, ce que vous pouvez faire à partir de :



Paramètres Windows > Windows Update > Windows Insider Program > Get Started.



Une fois que vous l'avez fait, vous pouvez télécharger la mise à jour KB5021866 normalement à partir de l'écran Windows Update en cliquant sur le bouton Vérifier les mises à jour.



