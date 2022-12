Lancement du casque de jeu sans fil AUDEZE Maxwell.



AUDEZE, marque connue pour ses écouteurs de qualité audiophile, présente son dernier casque de jeu - le casque de jeu sans fil AUDEZE Maxwell. Le casque AUDEZE Maxwell est équipé des derniers haut-parleurs magnétiques planaires de 90 mm de la marque, offrant des basses puissantes et un son d'une grande précision. Ce casque de jeu est également doté de technologies brevetées, notamment les bobines vocales Uniforce, les aimants Fluxor et les guides d'ondes Fazor.







Le casque de jeu sans fil Maxwell d'AUDEZE existe en deux modèles : un modèle Xbox et un modèle PlayStation. Il prend en charge la connectivité sans fil et filaire et est compatible avec les PC grâce à sa fiche audio analogique de 3,5 mm et à son dongle sans fil USB-C Digital Audio à très faible latence.



Communiqué de presse



Après des années d'innovation incessante pour créer le meilleur casque de jeu sans fil au monde, Audeze présente Maxwell, conçu de A à Z pour les joueurs sérieux. La qualité du son, les performances sans fil et la durée de vie de la batterie sont poussées à l'extrême, avec les dernières fonctions audio spatiales et la compatibilité multiplateforme.



Caractéristiques principales



- Plus de 80 heures d'autonomie de la batterie avec chargement rapide,

- Sans fil à latence ultra-faible avec une portée 3 fois supérieure à celle du 2,4 GHz traditionnel,

- Bluetooth 5.3, premier de sa catégorie, prend en charge LE Audio, LC3plus, LDAC,

- Audio haute résolution de pointe, jusqu'à 24 bits/96 kHz,

- Licence Dolby Atmos® intégrée (version XBox uniquement),

- Tout nouveau châssis renforcé en aluminium et en acier,

- Microphones réducteurs de bruit FILTER™ pour des communications claires,

- Haut-parleurs magnétiques planaires Audeze 90 mm primés.



Prix et disponibilité



Le casque de jeu sans fil Maxwell est maintenant disponible sur la boutique en ligne AUDEZE au prix de 299 Dollars (PlayStation) et 329 Dollars (Xbox).



VORTEZ