ASUS ROG Strix XG27AQV LCD de jeu incurvé WQHD de 27 pouces avec Fast IPS.



ASUS a lancé le ROG Strix XG27AQV, un écran à cristaux liquides de gaming incurvé WQHD de 27 pouces avec un écran Fast IPS. Le taux de rafraîchissement est de 170 Hz (en cas d'overclocking), le temps de réaction est de 1 ms et la technologie de synchronisation de l'affichage est compatible avec AMD FreeSync Premium.























Il y a également "Dynamic Shadow Boost" pour améliorer la visibilité dans les situations de faible éclairage, "Extreme Low Motion Blur" pour réduire le flou de mouvement, "Low Blue Light" pour réduire la lumière bleue, "Flicker-free" pour éliminer le scintillement de l'écran, etc. Les principales caractéristiques sont les suivantes : courbure de 2900R, luminosité de 400cd/m2, rapport de contraste de 1 000:1, affichage de 16,7 millions de couleurs, angle de vision horizontal et vertical de 178°, et gamme dynamique élevée HDR10. Les interfaces sont les suivantes : DisplayPort 1.2 1, HDMI 2.0 2, prise écouteurs 1, etc. Le support a une plage d'inclinaison de -5 à 20°, une plage de pivotement de -25 à 25°, une plage de pivotement de 0 à 90°, et une plage de hauteur de 0 à 110 mm. Les dimensions extérieures sont de 613 mm de largeur, 235 mm de profondeur et 399 à 509 mm de hauteur, pour un poids de 5,5 kg.



Pas de date ni de prix pour le moment.



