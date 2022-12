Intel Core i9-13900KS confirmé avec une puissance de base de 150W et une vitesse de pointe de 6 GHz.



Intel étend sa famille de processeurs de bureau Core de 13e génération "Raptor Lake" avec un certain nombre de nouvelles UGS, avec en tête le nouveau fleuron Core i9-13900KS. Une fuite d'une diapositive de la société a confirmé les spécifications des UGS haut de gamme. Mené par le haut, le nouveau i9-13900KS présente la même configuration 8P+16E (8 cœurs de performance + 16 cœurs d'efficacité) que le i9-13900K.



Sa fréquence de base est légèrement supérieure à 3,20 GHz, contre 3,00 GHz pour le i9-13900K, mais il peut monter jusqu'à 6,00 GHz, contre 5,80 GHz pour le i9-13900K. Afin d'assurer un meilleur maintien de la fréquence de boost, Intel a augmenté la valeur de la puissance de base du processeur de 125 W à 150 W, tout en laissant la valeur de la puissance turbo maximale inchangée à 253 W.







Nous voyons également les spécifications du Core i9-13900 et du Core i7-13700 non K, qui offrent les mêmes configurations de noyau 8P+16E et 8P+8E que le i9-13900K et le i9-13700K, respectivement, mais sans multiplicateurs débloqués. Le i9-13900 tourne à 2,00 GHz avec une fréquence turbo maximale de 5,60 GHz, tandis que le i7-13700 tourne à 2,10 GHz en base, avec un boost pouvant atteindre 5,20 GHz, contre 3,40 GHz en base et 5,40 GHz en boost pour le i7-13700K.



En tant que puces "verrouillées", les deux ont des valeurs de puissance de base du processeur inférieures de seulement 65 W, et des valeurs de puissance turbo maximales de 219 W. Ces deux puces pourraient inclure une solution de refroidissement dans la boîte, qui est très probablement le refroidisseur de stock Laminar RH1 que la société inclut avec les i9-12900 et i9-12700. Intel devrait annoncer ces puces aux côtés d'un grand nombre d'UGS Core i5 de 13e génération le 3 janvier 2023.



VIDEOCARDZ