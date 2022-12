ASUS nous propose trois nouvelles alimentations : Les TUF Gaming Gold Power.



ASUS présente aujourd'hui la toute nouvelle série d'alimentations TUF Gaming, conçue pour alimenter de manière fiable et stable les PC de jeu pour les années à venir.



Comme les alimentations TUF Gaming de la génération précédente, les nouvelles alimentations jusqu'à 1200W Gold sont construites avec des composants de qualité militaire pour un fonctionnement fiable à long terme et ont un revêtement de protection sur la carte de circuit imprimé pour protéger contre les courts-circuits causés par l'humidité et la poussière. La conception du ventilateur axial de 135 mm augmente la pression de l'air pour maintenir des températures de fonctionnement basses sans le bruit des ventilateurs haut de gamme typiques - et les nouvelles alimentations sont également équipées de doubles roulements à billes pour une durée de vie plus longue.







Compatibilité ATX 3.0 et conception entièrement modulaire



Cette année, nous proposons nos alimentations TUF Gaming avec des puissances encore plus élevées, parfaites pour alimenter un système DIY capable de jouer à des jeux AAA à l'avenir. Vous pouvez choisir entre 750 W, 850 W, 1000 W et 1200 W, chacune avec un support ATX 3.0 complet et des câbles d'alimentation natifs à 16 broches pour les cartes graphiques modernes. Chaque modèle est entièrement modulaire, ce qui permet aux utilisateurs d'éviter tout encombrement inutile de câbles lors de l'installation.



Une efficacité améliorée et une garantie plus longue



Les nouvelles alimentations TUF Gaming ont reçu la certification 80 PLUS Gold, ce qui signifie qu'elles sont encore plus efficaces que la génération précédente. Ces derniers modèles ont également subi les mêmes tests rigoureux que tous les autres composants TUF Gaming, y compris les températures extrêmes et les vibrations, afin de s'assurer qu'ils sont adaptés à une utilisation 24/7. En fait, nous sommes tellement confiants dans la durabilité et la longévité des alimentations TUF Gaming que nous avons augmenté la garantie de six à dix ans - vous pouvez donc être tranquille en sachant que vos composants sont entre de bonnes mains.



Disponibilité et Prix



La variante du modèle 1200W sera disponible au début de 2023.



Les Prix :



- TUF-GAMING-1000G - à partir de décembre 2022 - 224.90 euros,

- TUF-GAMING-850G - immédiatement - 179.90 euros,

- TUF-GAMING-750G - à partir de décembre 2022 - 149.90 euros.



THE GURU3D