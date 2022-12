MSI lance les cartes mères pour gamers AMD B650Mini-iTX/ATX de la série MPG EDGE.



MSI a dévoilé deux cartes mères de jeu pour le marché national qui utilisent le chipset AMD B650. Toutes deux sont issues de la série "MPG EDGE" et sont dotées d'un joli dissipateur thermique revêtu d'argent blanc, idéal pour réaliser un PC à thème blanc.











En outre, les capacités réseau comprennent un LAN 2,5 Gigabit par Realtek RTL8125BG et une fonctionnalité de LAN sans fil AMD Wi-Fi 6E. "MPG B650I EDGE WIFI" est une carte mère Mini-ITX dotée d'un circuit d'alimentation directe à 8+2+1 phases et d'un SPS 80A, ainsi que d'un PCB 10 couches de qualité serveur avec des couches de cuivre de 2 onces. DDR5-6600 x 2 (jusqu'à 64 Go), M.2 x 2, SATA 3.0 x 4, PCI Express 4.0 (x16) x 1, et Realtek ALC4080 sont les emplacements de mémoire et de stockage, respectivement. La sortie d'affichage prend en charge HDMI x 1.











MPG B650 EDGE WIFI est une carte mère ATX dotée d'un PCB 6 couches de qualité serveur, d'un système dual-rail 80A SPS, d'un circuit d'alimentation 14+2+1 phases et d'une couche de cuivre 2oz. Le stockage est M.2 (PCI Express 5.0 x 4) x 1, M.2 (PCI Express 4.0 x 4) x 2, SATA 3.0 x 6, le slot d'expansion est PCI Express 4.0 (x16) x 1, PCI Express 4.0 (x2/x16 form) x 1, PCI Express 3.0 (x1) x 1, la puce audio est Realtek ALC4080. La sortie écran dispose d'un port HDMI et d'un port DisplayPort.



Pas de date ni de prix pour le moment.



THE GURU3D