CANON nous propose une ouvelle imprimante : La i-SENSYS MF651Cw.



Optimisez votre productivité avec l'imprimante couleur connectée Canon i-SENSYS MF651Cw. 3-en-1 (impression / numérisation / copieur), elle vous fait profiter d'une vitesse d'impression jusqu'à 18 ppm (Recto - A4).







Optimisez votre productivité d'impression et de numérisation avec des imprimantes couleur connectées



La connectivité étendue au Cloud et aux appareils mobiles vous permet d'accéder facilement à vos documents où que vous soyez, tandis que les flux de travail rationalisés facilitent les tâches quotidiennes.



Accès aux fichiers depuis le cloud



La connectivité cloud prête à l'emploi est compatible avec Google Drive, DropBox et OneDrive, ce qui permet d'imprimer et de numériser de manière facile et rapide directement vers et depuis le cloud.



Impression à partir d'un smartphone



La connectivité mobile avec l'application Canon PRINT Business, AirPrint (Apple) et Mopria (Android) vous permet d'imprimer depuis votre téléphone, où que vous soyez.



Automatisation des tâches quotidiennes



Personnalisez vos flux de travail avec la bibliothèque d'applications, qui permet d'effectuer des tâches d'une simple pression sur une touche, comme l'impression de formulaires stockés, la numérisation vers un e-mail et la copie de documents.



Protection de vos documents



Les puissantes fonctions de sécurité incluent un code PIN sécurisé pour limiter la publication automatique des tâches et la vérification du système au démarrage pour protéger votre appareil contre le piratage et les virus.



Efficacité optimisée



L'impression rapide, la numérisation recto verso en un seul passage et le grand écran tactile couleur favorisent des flux de travail d'impression et de numérisation performants.



Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Disponibilité et Prix



Elle sera disponible dans le courant du mois de décembre 2022. Le prix sera de : 422.90 euros.



CANON