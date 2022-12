Les nouveaux paramètres de performance de Chrome promettent des économies de mémoire massives et une meilleure autonomie de la batterie.







Cela fait des années que nous entendons dire (littéralement) que Google s'efforce de rendre Chrome moins gourmand en mémoire. Peut-être pas en ces termes exacts, mais Google a diffusé à de nombreuses reprises des mises à jour contenant des optimisations destinées à permettre au navigateur de mieux gérer la mémoire système. Et aujourd'hui, une fois de plus, Google fait la même promesse avec l'introduction de deux nouveaux paramètres de performance pour le navigateur le plus populaire au monde (en termes de parts de marché).







"Dès le début, nous avons conçu Chrome pour la vitesse. Mais les performances ne se limitent pas à une expérience de navigation rapide. Aujourd'hui, nous annonçons que Chrome sera désormais optimisé pour la batterie et la mémoire système de votre appareil", déclare Google dans un billet de blog.



Google poursuit en disant qu'avec la dernière version de Chrome sur le bureau (version 108), les deux nouveaux paramètres - économiseur de mémoire et économiseur d'énergie - permettront au navigateur d'utiliser "jusqu'à 40 % et 10 Go de mémoire en moins" pour un fonctionnement plus fluide des onglets, et de "prolonger l'autonomie de votre batterie lorsqu'elle est faible".



Que ce soit à juste titre ou non, Chrome a toujours la réputation d'utiliser la mémoire vive du système. Les utilisateurs occasionnels ne s'en rendent généralement pas compte. Mais pour les utilisateurs intensifs qui naviguent régulièrement dans des dizaines d'onglets, Chrome peut parfois donner l'impression d'avoir un appétit insatiable pour la mémoire.







La fonction d'économie de mémoire permet de libérer la mémoire des onglets qui sont en arrière-plan, offrant ainsi aux onglets actifs "les expériences les plus fluides possibles."



"Cela est particulièrement utile si vous exécutez d'autres applications intensives, comme le montage de vidéos familiales ou les jeux. Tous les onglets inactifs seront rechargés lorsque vous en aurez besoin", précise Google.



Pendant ce temps, la fonction Energy Saver, lorsqu'elle est activée, limite l'activité de fond et les effets visuels sur les sites Web avec des animations et des vidéos lorsque le niveau de la batterie de l'appareil tombe à 20 %. Il sera intéressant de voir l'effet réel de cette bascule sur les ordinateurs portables, qui variera sans doute selon le modèle et les différents cas d'utilisation.



Vous pouvez dès à présent effectuer la mise à jour vers la version 108 de Chrome (cliquez sur les trois points verticaux dans le coin supérieur droit et naviguez jusqu'à Aide > À propos de Google Chrome). Cependant, les deux nouveaux modes de performance ne sont pas encore disponibles. Google indique qu'ils seront déployés globalement sur Windows, macOS et ChromeOS au cours des prochaines semaines.



Il n'est pas précisé si les mêmes fonctionnalités seront transférées au navigateur Edge de Microsoft, qui est basé sur la même plateforme Chromium que Chrome. Cela dit, Chrome reste le navigateur le plus dominant sur le marché. Selon les derniers chiffres de StatCounter, la part de Chrome sur le marché des navigateurs s'élève à près de 66 %, contre 18,7 % pour Safari, 4,44 % pour Edge, 3,04 % pour Firefox et moins de 8 % pour tous les autres navigateurs réunis.



HOTHARDWARE