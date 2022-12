STEELSERIES nous propose des nouvelles enceintes : Les Arena 9.



Emplissez votre espace de gaming avec un son surround de qualité supérieure immersif grâce à la combinaison de quatre enceintes, d'une enceinte centrale et d'un puissant caisson de basses de 6,5 pouces. Le système SteelSeries Arena 9 est idéal pour les gamers.











Son surround 5,1 par connexion USB



Profitez de l’audio primé de SteelSeries avec le premier véritable système de son surround 5,1 pour le gaming au monde fonctionnant grâce à une seule connexion USB sur ordinateur. Deux enceintes avant, deux enceintes arrière et une enceinte centrale ainsi qu’un caisson de basses se coordonnent pour donner vie à votre son.



Enceintes arrière sans fil



Les deux enceintes arrière se connectent sans fil au caisson de basses, supprimant ainsi les fils reliant l’arrière et l’avant de votre pièce. Les supports amovibles avec insert fileté à l’arrière permettent une fixation murale.



Conception d’enceinte 2 voies



Entrez dans un univers audio profond, détaillé et précis grâce à des haut-parleurs dynamiques qui se coordonnent pour vous offrir un environnement sonore fiable haute précision. Les woofers gèrent les moyennes fréquences, permettant ainsi aux tweeters de se concentrer sur la clarté optimale des aigus.



Boîtier de commandes



Un écran OLED informatif vous permet d’accéder facilement aux commandes pour le volume, la fonction silence, la fonctionnalité Upmix 5,1, l’activation du casque audio, les commandes LED, le couplage Bluetooth, la personnalisation audio et les fonctionnalités du système.



Haut-parleurs en fibre organique et en soie



Le caisson de basses en fibre organique de qualité supérieure, les haut-parleurs médium et les tweeters à dôme en soie créent un environnement sonore extrêmement précis et immersif.



Personnalisation audio



Réglez presque chaque aspect du son grâce à l’égaliseur paramétrique 10 bandes et éliminez tous les sons indésirables de vos communications vocales grâce à l’élimination de l’écho acoustique. Le logiciel Sonar de SteelSeries sur PC offre de nombreuses fonctionnalités pour personnaliser votre système Arena.



Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Disponibilité et Prix



Elles sont déjà disponibles ICI, le prix est de : 566.58 euros.



STEELSERIES