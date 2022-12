DELL nous propose un nouvel écran PC : L'UltraSharp U2422HE.



Le moniteur Dell UltraSharp U2422HE a pour vocation de booster la productivité et le confort d'utilisation. Son grand écran IPS de 24 pouces avec cadre mince facilite l'affichage multi-écrans et offre une image d'excellente qualité.



















Améliorez vos niveaux de productivité et de confort



Conçu pour le bien-être : optimisez votre confort visuel grâce à la technologie ComfortView Plus, un écran intégré toujours actif qui réduit les émissions nocives de lumière bleue tout en affichant des couleurs optimales*.



- Des couleurs homogènes et éclatantes : bénéficiez d’une large palette colorimétrique de 100 % sRVB, 100 % Rec. 709 et 85 % DCI-P3.



- Technologie In-Plane Switching : découvrez des couleurs et une qualité d’image homogènes sur un grand angle de vue de 178°/178°.



- Découvrez plus de détails : faites l’expérience d’un écran 23,8" offrant une superbe clarté avec la résolution Full HD (1 920 x 1 080).



Affichage intégral : profitez d’une zone d’affichage élargie grâce à un écran InfinityEdge quasi sans bordure. Avec son cadre ultrafin à quatre côtés, vous pouvez travailler avec un écran clair, d’un bord à l’autre. Utilisez la fonction de chaînage en série pour une configuration à plusieurs écrans en toute transparence.



Boostez votre productivité : augmentez votre productivité jusqu’à 21 % en utilisant deux écrans simultanément. Les paramètres OSD (Onscreen Menu Display, affichage du menu à l’écran) d’un écran peuvent être synchronisés sur des écrans connectés, ce qui facilite la configuration de plusieurs écrans.



Restez connecté



Connexion et productivité : équipé de ports RJ45 et USB-C®, votre écran sert de hub de productivité et offre une solution Ethernet* stable, ainsi qu’une alimentation à votre ordinateur portable jusqu’à 90 W.



- Amélioration de la facilité de gestion : simplifiez votre expérience avec la fonction de passe d’adresses MAC*, le démarrage PXE et la fonctionnalité Wake-on-LAN.



- Optimisez votre productivité : appuyez simplement sur le bouton d’alimentation de l’écran pour que la fonction de synchronisation de l’alimentation démarre votre écran et votre ordinateur Dell connecté, même lorsque l’ordinateur portable est fermé. Compatible avec certains PC Dell.



Connectivité étendue : connectez-vous facilement à vos appareils avec une large gamme d’options de connectivité, notamment DP, HDMI, SuperSpeed USB 10Gbit/s et USB-C. Cette solution à câble unique transmet les données et la vidéo, tout en offrant jusqu’à 90 W de puissance pour un bureau désencombré.



- Connexions rapides : les ports USB SuperSpeed 10Gbit/s permettent un transfert plus rapide des données entre le PC et les périphériques connectés à l’écran.



Ports frontaux à accès rapide : les ports USB-C et SuperSpeed USB 10Gbit/s à accès rapide, situés à l’avant de l’écran, permettent de connecter rapidement les périphériques. Ils rechargent également les appareils mobiles avec jusqu’à 15 W de puissance via USB-C.



Conçu pour le multitâche



Effectuez des activités multitâches efficacement : connectez deux sources de PC à l’écran. Notre fonction Auto KVM intelligente détecte le deuxième PC connecté et commute de manière transparente les commandes. Utilisez la fonction KVM (clavier, vidéo et souris) intégrée pour contrôler les deux ordinateurs à l’aide d’un seul clavier et d’une seule souris.



La solution idéale pour tous les espaces



Aussi élégant que fonctionnel : conçu avec une finition argent Platinum haut de gamme, l’U2422HE possède une base compacte et une conception de gestion des câbles améliorée, qui dissimule les câbles dans le support. Le bureau est ainsi désencombré. Naviguez dans les paramètres de l’écran et modifiez-les à l’aide du joystick facile à utiliser.



Une évolution qui vous suit : ajustez l’inclinaison, la rotation, le pivotement et le réglage de la hauteur, jusqu'à un maximum de 150 mm, pour un confort d’affichage optimal.



Écoresponsabilité pour aujourd’hui et pour demain



Normes environnementales : cet écran est composé à 85 % de PCR (Post-consumer Recyclable Plastic, plastique recyclé post-consommation) et respecte les dernières normes réglementaires et environnementales telles qu’EnergyStar® et Certification TCO Edge. Il est par ailleurs certifié EPEAT Gold.



Emballages respectueux de l’environnement : afin de réduire l’impact de notre production sur l’environnement, cet écran est livré sans polystyrène et son emballage est composé d’au moins 75 % de carton recyclé.



Économies d’énergie : faites des économies d’énergie avec PowerNap, une fonctionnalité qui réduit la luminosité de l’écran ou le met en veille lorsqu’il n’est pas utilisé.



- Promotion du développement durable : Dell Technologies s’engage à réduire son impact écologique tout au long du cycle de vie du produit.



Découvrez plus d’informations sur notre engagement en faveur du développement durable et sur nos objectifs d’impact social 2030 ici (en anglais), et sur l’empreinte carbone de nos produits ici (en anglais).



Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Disponibilité et Prix



Il sera disponible en date 20 décembre 2022. Le prix sera de : 329.90 euros.



DELL