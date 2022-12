TECHPOWERUP nous propose le test d'un nouveau SSD NVMe : Le Kingston Fury Renegade Heatsink 2 To.







Avec un chiffre d'affaires de plusieurs milliards de dollars, Kingston est le plus grand fournisseur de produits DRAM et de mémoire flash au monde. Si ses points forts sont les modules de mémoire et les cartes de stockage USB/flash, Kingston est également un acteur majeur sur le marché des SSD, avec des produits célèbres tels que les KC2500, KC3000, NV1 et NV2.







Aujourd'hui, nous allons passer en revue le nouveau Kingston Fury Renegade avec un dissipateur thermique préinstallé. Le Kingston Fury Renegade sans dissipateur thermique est sorti il y a environ un an, et a été lancé pour fournir une contrepartie orientée jeu au KC3000. La seule différence notable entre les deux disques est que le KC3000 est livré avec moins d'overprovisioning, sinon les disques sont identiques, physiquement aussi.



Lors de sa sortie, Kingston avait annoncé que le Fury Renegade était " PS5 Ready ", mais les exigences de Sony concernant les SSD M.2 de la PlayStation 5 stipulent clairement qu'un dissipateur thermique doit être installé. C'est ainsi qu'est né le dissipateur thermique Kingston Fury Renegade. Grâce à ce dissipateur en métal massif, les températures devraient être suffisamment basses pour éviter l'étranglement thermique, ce que nous allons tester dans cet article. Comme prévu, le contrôleur SSD utilisé est le Phison E18, qui est l'un des contrôleurs les plus rapides disponibles à l'heure actuelle. 2 Go de cache DRAM sont également inclus, pour les tables de mapping du SSD.



Voici la fiche technique :







Le Kingston Fury Renegade est proposé dans des capacités de 500 Go (100 $), 1 To (128 $), 2 To (220 $) et 4 To (570 $). L'endurance de ces modèles est fixée à 500 TBW, 1000 TBW, 2000 TBW et 4000 TBW, respectivement. Kingston inclut une garantie de cinq ans avec le SSD Fury Renegade.



TECHPOWERUP