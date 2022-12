THRUSTMASTER nous propose un nouveau produit : Le TCA Captain Pack X Airbus Edition.



Sous licence officielle Airbus, le pack complet Thrustmaster TCA Captain Pack X Airbus Edition vous donne accès à une expérience d'aviation civile complète pour endosser le rôle d'un capitaine sans aucune pression.















Depuis son lancement, la gamme TCA Airbus Edition est devenue une référence dans la simulation de l'aviation civile sur PC. Thrustmaster est fier de proposer sa gamme sur Xbox avec le TCA Captain Pack X Airbus Edition ! Ces répliques ergonomiques du mini-manche et du quadrant d'Airbus (type A320/A320neo, échelle 1:1) sont sous licence officielle pour Xbox Series X|S et compatible PC.



Le Joystick comporte 14 boutons d'action remappables offrant une multitude de possibilités, ainsi qu'un axe d'accélérateur intégré avec mécanisme d'inverseur de poussée (une caractéristique unique sur les avions de ligne). Grâce au nouveau Hub écosystème intégré à l'arrière du produit, profitez d'une connectivité simplifiée avec le support logiciel du TCA Quadrant Airbus Edition et des commandes de gouverne de direction Thrustmaster vous permettant de n'avoir qu'un seul câble USB connecté au PC ou à la console !



Vous adorerez utiliser la grande variété de commandes inspirées de celles que l'on trouve sur les vrais avions de ligne Airbus : sensation des boutons et temps de réponse, résistance sur les manettes de poussée, les sons émis par les composants lorsqu'ils sont activés et même leur sensation au toucher. Tout est à portée de main pour des sessions de vol de réplique de niveau supérieur.



Points clefs :



- Répliques ergonomiques du Manche et du Quadrant inspirés des emblématiques avions de ligne Airbus (type A320), sous licence officielle Airbus et Xbox Series X|S

- Joystick ambidextre avec 4 modules interchangeables, 14 boutons tact switches réassignables avec marquage Xbox (Xbox Guide, share…)

- Nouvelle manette des gaz intégrée pour plus de réalisme et palonnier par rotation du manche vérouillable

- Grâce au nouveau Hub dédié à l’écosystème Thrustmaster, rendez votre écosystème Airbus et vos palonniers compatibles Xbox grâce à une connectique simplifiée

- Commandes emblématiques du Quadrant avec train d'atterrissage, freinage automatique, compensateur de direction et de frein de stationnement pour une immersion totale

- 31 boutons d'action dont 13 virtuels (détentes, commutateurs ou encore mécanisme d’inversion de la poussée) et 4 axes pour une multitude de possibilités au décollage, vol, à l’atterissage ou à l’arrêt

- Précision exclusive grâce aux capteurs magnétiques H.E.A.R.T (HallEffect AccuRate Technology), sans potentiomètre

- Commandes de vol automatiquement intégrées dans le jeu Microsoft Flight Simulator sur Xbox Series X|S et PC (vendu séparément)

- Inclut 1 mois de Xbox Game Pass Ultimate comprenant le Xbox Live Gold et plus de 100 jeux de haute qualité pour jouer avec des amis sur console, PC, téléphones et tablettes, et un abonnement à EA Play

- Compatible avec les palonniers Thrustmaster T.Flight Rudder Pedals (TFRP) et Thrustmaster Pendular Rudder (TPR), ainsi qu’avec le TM Flying Clamp (vendus séparement).



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Disponibilité et Prix



Il est déjà disponible. Le prix est de : 299.90 euros.



THRUSTMASTER