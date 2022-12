Les cartes graphiques XFX Radeon RX 7900 XTX et RX 7900 XT MERC 310 sont dotées d'un design personnalisé à triple fente et triple ventilateur.



XFX prépare le design personnalisé MERC 310 à triple emplacement et triple ventilateur pour les cartes graphiques Radeon RX 7900 XTX et RX 7900 XT



XFX a préparé deux toutes nouvelles cartes graphiques qui feront partie de sa gamme RDNA 3. Il s'agit de la Radeon RX 7900 XTX MERC 310 et de la RX 7900 XT MERC 310. Les deux cartes ont un design similaire qui comprend un boîtier en aluminium de couleur noire avec une finition argentée autour des ventilateurs et une plaque arrière entièrement métallique qui s'étend au-delà de la plaque arrière.







Le refroidisseur XFX MERC 310 pour les Radeon RX 7900 XTX et RX 7900 XT comprend un design à triple ventilateur qui comporte 13 pales sur chaque ventilateur et un logo XFX sur le côté qui est illuminé par des LED. La carte dispose d'un dissipateur thermique massif qui traverse l'ensemble et il y a une petite découpe sur la plaque arrière qui peut être utilisée par le dernier ventilateur pour dissiper l'air chaud vers l'extérieur.



- AMD Reference Model = 2.5 Slots,

- ASUS TUF Gaming = 3.63 Slots,

- PowerColor Red Devil = >3-Slots,

- PowerColor Hellhound = ~3-Slots,

- ASRock Taichi Gaming = 3 Slots,

- ASRock Phantom Gaming = ~3-Slots,

- XFX MERC OC 310 = 3-Slots.















En ce qui concerne l'alimentation, la XFX Radeon RX 7900 XTX MERC 310 est équipée d'un connecteur triple à 8 broches, tandis que la RX 7900 XT MERC 310 est équipée d'un connecteur double à 8 broches. Les deux cartes graphiques sont dotées d'un design à trois fentes et utilisent une sortie quadruple écran comprenant un port HDMI 2.1 et trois ports DP 2.1. Il n'y a pas encore de détails disponibles sur les vitesses d'horloge ou les prix, mais nous espérons les obtenir la semaine prochaine lors du lancement des cartes.











En plus de la carte graphique XFX Radeon RX 7900 MERC 310, la carte graphique phare Radeon RX 7900 XTX Aqua d'ASRock a également été divulguée par Videocardz. La carte graphique présente un PCB personnalisé qui utilise des connecteurs triples à 8 broches et un bloc d'eau personnalisé à couverture complète pour les utilisateurs et les passionnés de custom-loop. La carte sera une offre premium et devrait coûter environ 2 000 $.



