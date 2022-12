Drivers GeForce Game Ready 527.56 pour Portal RTX, The Witcher 3 et Jurassic World Evolution 2.







Seulement publiés la semaine dernière, les drivers NVIDIA GeForce Game Ready 527.37 ne sont déjà plus d'actualité car remplacés par la version 527.56 du 8 décembre 2022.







À notre grande surprise, le communiqué de presse de NVIDIA annonçant le pilote 527.37 mentionnait la semaine dernière le support du jeu Portal with RTX mais aussi de The Witcher 3 : Wild Hunt ou encore de Jurassic World Evolution 2 mais ce n'était manifestement pas encore effectif puisque ce nouveau pilote Game Ready 527.56 est justement optimisé pour ces trois titres. Bref, le pilote 527.37 ne se limitait en réalité qu'aux seuls Marvel's Midnight Suns et Need For Speed Unbound...



Portal with RTX boosté avec RT et DLSS



Pour en revenir au pilote 527.56, d'après NVIDIA, il supporte donc Portal with RTX qui est lancé aujourd'hui gratuitement sur Steam du moins pour ceux qui possèdent déjà le jeu Portal original de Valve Software. Comme son nom l'indique, Portal with RTX supporte les effets de lumière Ray Tracing grâce au travail effectué par Lightspeed Studios tout comme sur Quake II RTX en 2019. En 2020, c'est Minecraft qui avait bénéficié d'un portage "RTX".



Dans Portal with RTX, il est également question du support de la technologie DLSS 3 des GPU GeForce RTX 4080/4090 ce qui permettrait de multiplier quasiment par trois les performances si l'on en croit NVIDIA ! Pour les GPU GeForce 20/30 Series, il faudra se contenter du DLSS 2 un peu moins performant.



The Witcher 3 : Wild Hunt Next-Gen Update



Le jeu d'action et de rôle The Witcher 3 : Wild Hunt, sorti en 2015, va lui aussi profiter d'une importante mise à jour dans les prochains jours sous la forme du patch Next-Gen Update prévu pour le 14 décembre 2022. Tout comme l'édition RTX de Portal, ce patch Next-Gen offre à The Witcher 3 la compatibilité avec les dernières technologies graphiques du moment à savoir DLSS 3, Ray Tracing, Reflex ainsi que RTX Global Illumination (RTXGI) sans compter toutes les optimisations visuelles mises au point par le studio CD Projekt RED notamment au niveau du feuillage et des textures. Pour en profiter avec une carte graphique NVIDIA, il suffira d'installer ce pilote 527.56 qui permet de supporter tout cela.



Les dinosaures ont aussi droit à leur mise à jour



Le dernier jeu à tirer directement parti de ces drivers 527.56 n'est autre que Jurassic World Evolution 2 dont le contenu téléchargeable additionnel (DLC) Dominion Malta Expansion est justement paru aujourd'hui avec de nouvelles espèces, trois nouvelles îles et une toute nouvelle campagne qui se déroule en Méditerranée.



Du côté technique, avec Dominion Malta Expansion et le pilote GeForce 527.56, l'algorithme DLSS 3 est désormais supporté à condition bien sûr de posséder un GPU GeForce 40 Series.



Téléchargement



- Drivers NVIDIA GeForce Game Ready Driver 527.56 WHQL pour Windows 10/11 64 bits (x64) : Cliquez ICI.



Voici quelques vidéos de présentations :



- Portal with RTX/Official NVIDIA Launch Party ft. Kinda Funny : Cliquez ICI,

- The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition/Next-Gen Update Trailer : Cliquez ICI,

- Jurassic World Evolution 2: Dominion Malta Expansion/Announcement Trailer : Cliquez ICI.



