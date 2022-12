Alphacool annonce le refroidisseur de CPU Eisbaer Pro HPE Aurora AIO.



Le multi-talent d'Alphacool, le Eisbaer Pro Aurora CPU AIO a reçu une mise à jour ! Il est maintenant disponible avec le très puissant radiateur NexXxos HPE. Cette amélioration permet de refroidir encore plus efficacement même les processeurs avec des cœurs de CPU particulièrement grands. Le kit de montage inclus permet une compatibilité élevée avec tous les sockets courants, y compris le nouveau AMD AM5.











Le radiateur NexXxos HPE utilise les mêmes matériaux que les modèles NexXxos précédents, mais va un peu plus loin sur le plan technique. Grâce à la structure interne condensée, le nombre de canaux d'eau et d'ailettes en cuivre a été augmenté. Ainsi, un plus grand volume d'eau est en contact direct avec les ailettes de refroidissement et le transfert de chaleur est énormément amélioré. Alphacool continue d'utiliser le ventilateur Rise Aurora 120 mm.



Le ventilateur, qui peut être contrôlé par PWM, est presque silencieux à 800 tr/min, mais offre néanmoins un bon débit d'air ainsi qu'une pression statique élevée. Le refroidisseur ainsi que les ventilateurs sont équipés de LEDs RGB adressables numériquement, permettant un éclairage brillant.











Comme d'habitude, tous les composants utilisés proviennent de la gamme classique de refroidissement à eau DIY d'Alphacool et certains sont même utilisés pour des produits de serveurs d'entreprise. Le Eisbaer Pro HPE Aurora 360 CPU AIO est un puissant système de refroidissement par eau tout-en-un qui est aussi facile à installer qu'un AIO, mais qui offre les performances d'une boucle personnalisée pré-assemblée et pré-remplie.



Données techniques



radiateur :



- Matériau : cuivre, laiton, acier inoxydable,

- Filetages : 2 x G1/4",

- Taille du ventilateur : 120 mm,

- Densité des ailettes : 18 fpi.



Refroidisseur et pompe :



- Matériau : cuivre nickelé, nylon, acrylique,

- Vitesse de la pompe : 2600rpm (+/- 10%),

- Filetages : 2x G1/4" (+ 1x Fillport G1/4"),

- Type de pompe : DC-LT2.



Ventilateurs :



- Vitesse : 0-2500rpm (+/- 10%),

- Connexion : 4-Pin PWM,

- Pression statique : 3,17 mm/H₂O,

- Débit d'air max : 118,9 m³/h,

- Nombre de LEDs RVB numériques : 20.



Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP