Listan GmbH acquiert la marque de périphériques MOUNTAIN

Le consortium international Listan poursuit son impressionnante success story et est heureux d’annoncer aujourd'hui, l'acquisition de la marque innovante de périphériques haut de gamme MOUNTAIN. Cette acquisition totale fait de MOUNTAIN la troisième filiale à part entière de Listan aux côtés des produits renommés des marques be quiet! et Xilence. Avec MOUNTAIN, marque de périphériques, le groupe Listan s'étend dans la catégorie des périphériques d'entrée de haute qualité.

Fondée en 2018, MOUNTAIN a placé la barre haut en 2020 avec son clavier Everest Max, qui a lancé la tendance. Depuis lors, MOUNTAIN a reçu des centaines de reconnaissances et de récompenses de la part des principaux médias technologiques et de jeux vidéo du monde entier. Elle a également grandement attiré l’attention des influenceurs sur YouTube, TikTok, Instagram et Twitch. La souris gaming légère Makalu 67 a été saluée pour son design exceptionnel et innovant et, tout comme l'Everest Max, a remporté l'iF Design Award 2021. En octobre 2022, MOUNTAIN a lancé le DisplayPad et le MacroPad, des contrôleurs activés par logiciel pour le streaming et la création de contenu qui viennent agrandir davantage l'écosystème et la couverture client de MOUNTAIN.

Stanislav Minkin, PDG de Listan, a déclaré à propos de l'acquisition de MOUNTAIN : « Le marché des périphériques présente un potentiel de croissance supérieur à la moyenne dans les domaines du jeu, du streaming et de la création de contenu. MOUNTAIN n'est présent sur le marché que depuis deux ans, mais ses produits ont connu un énorme succès en très peu de temps. En outre, elle dispose d'une feuille de route impressionnante de nouveaux produits qui ne manqueront pas de susciter un grand intérêt. Avec MOUNTAIN à nos côtés, nous pouvons aborder avec confiance nos prochains objectifs. »

Tobias Brinkmann, PDG de MOUNTAIN, ajoute : « Notre objectif commun de conception de produits innovants et de haute qualité fait de MOUNTAIN un partenaire idéal pour Listan et je suis convaincu que nos stratégies communes renforceront notre solide positionnement sur le marché et aboutiront à davantage de produits de qualité pour nos clients. »