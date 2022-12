ARCTIC signale un problème sur son Liquid Freezer II et propose gratuitement un kit de réparation et les instructions de montage/remplacement

ARCTIC signale depuis aujourd'hui qu'une petite série de ses refroidisseurs liquides Liquid Freezer II présente un problème potentiel qui pourrait conduire à un moins bon fonctionnement du refroidissement et même par la suite, des fuites de liquide.

De fait, le Liquid Freezer II a montré un problème avec la plaque froide en cuivre ainsi que le joint lors de leurs contrôles de qualité de routine. Cela concerne tous les modèles du Liquid Freezer II achetés entre mai 2021 et mai 2022.

Les clients peuvent vérifier si leur Liquid Freezer II est concerné sur leur site Web ou sur le lien ci-dessous.

Voici le lien vers le formulaire : https://www.arctic.de/lf-service-kit



À cette fin, ARCTIC a développé un kit de service que les clients peuvent commander gratuitement pour changer eux-mêmes la plaque de refroidissement en cuivre.

Voici le contenu traduit du site et de la page avec le lien du formulaire :



Depuis son lancement en 2019, la série Liquid Freezer II a remporté d’innombrables prix et est devenue un produit populaire dans la communauté du matériel. Puisque ARCTIC s’engage à servir cette communauté avec honnêteté et transparence, nous vous informons que dans le cadre de nos contrôles de qualité de routine, nous avons identifié un problème possible avec certains Liquid Freezer II.



QUELS PRODUITS PEUVENT ÊTRE TOUCHÉS?

Pour la première fois, les produits concernés seront mis en vente en mai 2021.

En conséquence, aucun produit livré avant mai 2021 n’est concerné.

QU’A-T-ON TROUVÉ?

Pour certains produits, il peut y avoir une réaction chimique entre la plaque froide de cuivre et le joint parce que le joint n’est pas suffisamment vulcanisé. Cette réaction des résidus de soufre et de la plaque de cuivre peut provoquer des dépôts qui, à long terme, peuvent entraîner une réduction de la capacité de refroidissement, jusqu’à une perte de liquide de refroidissement.



QUAND LE PROBLÈME PEUT-IL SE PRODUIRE ?

La dégénérescence du joint est un processus lent qui peut se produire pendant la période de garantie de 6 ans. Il n’y a donc pas lieu de paniquer. Cependant, nous recommandons que toutes les glacières concernées soient entretenues dès que possible.



LES PRODUITS ACTUELS DANS LE COMMERCE DE DÉTAIL SONT-ILS TOUCHÉS?

Tous les produits sur le marché ainsi que dans nos entrepôts ont déjà été retirés, soumis à des contrôles de qualité supplémentaires et remplacés pour s’assurer qu’aucun autre produit affecté n’entre sur le marché.



Nous avons augmenté l’assurance qualité et le contrôle de la qualité et avons en outre marqué ces produits avec un autocollant « QC Passed ». Les nouvelles productions ont été immédiatement adaptées et ne sont pas affectées.

Ceux-ci ont été identifiés par un autocollant « QC Passed ».



COMMENT LE PROBLÈME EST-IL RÉSOLU?

Afin de garantir la durée de 6 ans, nous avons développé un kit de service. Nous savons que nos clients dépendent de vos solutions de refroidissement et veulent assurer l’interruption la plus courte possible. Avec notre kit de service, le joint et la plaque de cuivre du Liquid Freezer II peuvent être remplacés rapidement et facilement. Il s’agit également d’un processus durable et respectueux de l’environnement qui évite les déchets et les transports inutiles.



COMMENT LE JOINT ET LA PLAQUE DE REFROIDISSEMENT EN CUIVRE SONT-ILS REMPLACÉS ?

L’échange se déroule en quelques étapes, ne nécessite aucune connaissance spécialisée et est très simple. Dans la vidéo, nous montrons l’échange et fournissons des instructions détaillées supplémentaires. Notre équipe d’assistance se fera un plaisir de vous aider en cas d’incertitude ou de question.



MON LIQUID FREEZER II EST-IL CONCERNÉ ?

Si votre Liquid Freezer II est affecté, vous pouvez facilement vérifier avec le formulaire. Vous recevrez également rapidement et facilement votre kit de service gratuit, composé d’une plaque de cuivre, d’un joint, d’un MX-5 0,8 g, de liquide de refroidissement supplémentaire et de vis.



LA GARANTIE DE MON PRODUIT EST-ELLE AFFECTÉE ?

Non. La garantie de 6 ans est toujours en place. Nous sommes convaincus de la qualité de nos produits et nous nous engageons à tenir notre promesse envers nos clients. Nous sommes désolés d’avoir besoin de l’aide de nos clients dans ce cas. Nous tenons à remercier officiellement nos clients pour leur coopération dans la mise en œuvre d’une solution durable.



SOUHAITEZ-VOUS ENVOYER VOTRE PRODUIT POUR LE SERVICE?

Nous vous proposons également d’effectuer la conversion pour vous. Pour faire remplacer le joint et la plaque de cuivre, vous pouvez envoyer votre congélateur liquide II à nos équipes de service en Allemagne ou aux États-Unis.



Veuillez noter qu’en raison du délai d’expédition pour l’aller et le retour, selon la destination, vous devrez vous passer de votre Liquid Freezer II pendant quelques semaines.



Veuillez utiliser le formulaire pour soumettre votre Liquid Freezer II. Pour le traitement, nous avons besoin des informations et d’une photo du numéro de moteur de votre Liquid Freezer II ainsi que de la facture. Le numéro de moteur à trois chiffres se trouve sous la pompe à eau.

Nous nous excusons sincèrement auprès de toutes les personnes touchées par ce problème et vous remercions de votre confiance envers ARCTIC.

Rappel du lien pour accéder à la page avec le formulaire à remplir pour obtenir le kit de réparation