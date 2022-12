PCBOOST vous propose le test d'une nouvelle manette de jeu PC/Console : La GAMESIR G7.







Aujourd'hui, à PC-BOOST, nous testons une nouvelle manette pour PC mais également pour console XBOX X/S et ONE : C’est la GAMESIR G7.

C’est une manette qui peut aussi bien aller sur un PC que sur une console XBOX S/X et ONE. C’est une manette qui est filaire. Elle parait simple mais efficace.



Son prix est de : 59.90 euros (Constaté).







Voici la fiche technique :







Va-t-elle faire aussi bien que la concurrence ?



Pour lire la suite : Cliquez ICI.



