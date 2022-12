L'Intel Arc A580 est enregistré. Le lancement est prévu pour bientôt.







ASRock vient d'enregistrer plusieurs cartes graphiques à la CEE, dont le modèle Intel Arc A580 8GB Challenger D.







Selon l'enregistrement EEC, ASRock vient d'enregistrer le modèle Intel Arc A580 CLD (Challenger D). EEC est un registre où les entreprises soumettent leurs produits à venir, ce qui signifie qu'ils pourraient apparaître dans les rayons très bientôt.







Jusqu'à présent, Intel a lancé les Arc A770, A750 et A380, tandis que l'Arc 580 n'a pas encore de date de sortie officielle. L'A580 sera doté de 24 Xe-Cores, de 8 Go de mémoire GDDR6, d'une horloge de 1700 MHz, d'une bande passante de 512 Go/s et d'un TDP de 175W. Jusqu'à présent, rien n'a été confirmé concernant le prix.







Fiches techniques et Prix







HARDWARENEXUS