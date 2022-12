Google vient de mettre à jour la barre d'adresse de Chrome avec 3 nouvelles fonctionnalités que vous allez adorer.



Tous les navigateurs Web se ressemblent aujourd'hui, mais cela n'a pas toujours été le cas. Les navigateurs avaient des barres de recherche et d'adresse distinctes jusqu'à ce que Google établisse une nouvelle norme en les fusionnant dans Chrome. La barre d'adresse de Chrome, parfois appelée "omnibox", n'a cessé de s'améliorer au fil des ans, et la dernière modification en date ajoute trois nouvelles façons de rechercher votre activité sur le Web.







Cliquez dans la barre d'adresse, et vous aurez accès à trois nouveaux raccourcis de recherche : @tabs, @bookmarks et @history. Ils fonctionnent un peu comme l'outil de moteur de recherche personnalisé de Chrome : il suffit de taper le raccourci et d'appuyer sur la touche espace pour saisir votre requête. Vous pouvez aussi simplement taper "@" et cliquer sur les boutons de raccourcis qui apparaissent sous forme de suggestions. Combinez cela avec le raccourci Alt+D pour mettre en surbrillance la barre d'adresse, et vous n'avez même pas besoin de lâcher le clavier pour fouiller dans vos onglets, vos signets ou votre historique.



Après avoir sélectionné votre raccourci, commencez à taper. Chrome vous suggère du contenu à mesure que vous tapez. Par exemple, vous pouvez utiliser @tabs pour retrouver une page qui s'est perdue dans la masse. Vous n'avez pas envie de cliquer dans les menus pour consulter votre historique ? Il vous suffit de taper @history et les premières lettres du titre d'une page pour la voir apparaître sous vos yeux. Et il en va de même pour toutes les pages que vous mettez en signet et que vous oubliez ensuite.







Fait important, il n'est pas nécessaire d'ouvrir un nouvel onglet pour utiliser ces raccourcis de recherche. Google ne mentionne pas de version minimale de Chrome pour cette fonctionnalité - elle est apparue pour nous immédiatement dans la version stable actuelle (108). N'oubliez pas que cette astuce ne fonctionne que sur les versions de bureau de Chrome. L'application mobile ne dispose pas de ces nouveaux raccourcis, ni de l'option permettant de créer des moteurs de recherche personnalisés.



HOTHARDWARE