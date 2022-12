NZXT nous propose des nouveaux ventilateurs : Les F140 RGB Twin Pack (Noir).



Ce Pack contient deux ventilateurs RGB F140 et un contrôleur RGB. Ces ventilateurs F de 140 mm, conçus par NZXT, apportent une circulation d'air importante qui offre l'équilibre idéal entre circulation d'air et pression statique.















Conçus pour plus d'efficacité



- Pack de 2 Ventilateurs 140 mm avec contrôleur RGB,

- Conçu pour éblouir avec des effets lumineux RGB éclatants,

- Éclairage RGB personnalisable grâce à l’application NZXT CAM,

- La conception intelligente du châssis avec des coins en caoutchouc anti-vibration atténue le bruit,

- Le palier hydrodynamique breveté offre une durée de vie de 60 000 heures,

- Ventilateur PWM permettant des réglages optimisés du refroidissement,

- Vitesse : 500 à 1 800 tr/min,

- Circulation d’air : 24,85 à 89,48 m³/min,

- Pression statique : 0,94 à 3,39 mm-H2O,

- Bruit : 20 à 32,5 dBA,

- Connecteur 4 pins PWM.



NZXT CAM



La Solution Compléte de Surveillance Pour Les PC



Contrôle les performances, les températures et les appareils à partir d'une seule application. NZXT CAM est rapide, efficace et facile à utiliser, te permettant de contrôler tous les paramètres de ton ordinateur.



Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Disponibilité et Prix



Ils seront disponibles en date du 02 janvier 2023. Le prix est de : 109.90 euros.



NZXT