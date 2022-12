IIYAMA nous propose un nouvel écran PC : Le ProLite XUB2792HSU-B5.



Avec son design avant ultraplat et sa résolution Full HD, le ProLite XUB2792HSU est une solution idéale pour les graphistes. La dalle IPS assure une reproduction nette et précise des couleurs avec de larges angles de vision. Les valeurs de contraste et de luminosité élevées garantissent que le moniteur fournira d’excellentes performances pour le travail photographique et le design web. Le support réglable en hauteur vous permet d’ajuster facilement la position de l’écran en fonction de vos préférences. Très approprié pour l'affichage numérique multi-moniteur et les applications de bureau.



















Technologie IPS



Les écrans IPS sont surtout connus pour leurs larges angles de vision et leurs couleurs naturelles très précises. Ils sont particulièrement adaptés aux applications à couleur critique.



Ligne fine



Ces moniteurs sont intégrés dans un cadre fins et sont donc tout particulièrement adaptés à des solutions multi-écrans.



L’image sans scintillements + la réduction de la lumière bleue



La solution ultime pour le confort et la santé de vos yeux. Les moniteurs Flicker-free dotés de la fonction de réduction de lumière bleue réduisent considérablement la tension et la fatigue causées par les scintillements et l’émission de lumière bleue des moniteurs traditionnels.



HAS + Pivot



Socle ajustable en hauteur vous permet de définir la position idéale de l'écran en assurant un confort de visualisation optimal. Rotation de l'écran signifie que vous pouvez changer la position de l'écran de l'horizontale en verticale. Cette fonction pourrait être particulièrement appréciée lorsque vous travaillez avec des feuilles de calcul ou des textes longs.



Haut-parleurs et écouteurs



Envie de jouer avec des amis ? Utilisez les haut-parleurs de haute qualité intégrés. Vous ne voulez pas déranger quelqu'un ? Branchez votre casque à la prise casque et montez le volume !



Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Disponibilité et Prix



Il sera disponible en date du 09 décembre 2022. Le prix sera de : 229.90 euros.



IIYAMA