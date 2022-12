NZXT nous propose une nouvelle version de boitier PC : Le H510i Rivals (Edition limitée).



De l'élégance, des performances et du silence dans la pure tradition de la serie H de NZXT



Pour ce boîtier H510i, NZXT et My Hero Academia ont uni leurs forces pour concevoir le H510i Rivals. Ce boitier en édition limitée est conçue pour résister aux méchants les plus dangereux. Il s'inspire de la rivalité des héros si charismatiques du manga à succès My Hero Academia pour protéger les si puissants composants que vous placerez à l'intérieur.



Il peut recevoir une carte mère au format Mini-ITX, Micro ATX et ATX avec une carte graphique de 381 mm. Respectant en tout point les standards imposés par la série H, il embarque la nouvelle version du contrôleur digital Smart Device V2. Ce contrôleur intégre maintenant un microprocesseur plus rapide pour le contrôle par NZXT CAM et gère deux canaux d'éclairage HUE 2 RGB ainsi que trois canaux de ventilateur prenant en charge des ventilateurs à régulation de tension ou PWM.



Un boîtier sous contrôle



Le boitier NZXT H510i est idéal pour vous permettre de créer votre propre machine. Prêt à accueillir des cartes mères Mini-ITX, Micro ATX et ATX, vous pourrez installer une carte graphique jusqu’à 381 mm de longueur. Ce boitier moyen-tour haut de gamme embarque la dorénavant célébre NZXT CAM qui contrôle l’éclairage RGB et les performances de refroidissement des ventilateurs. La fonction de réduction intelligente du bruit de la NZXT CAM a quant à elle, la particularité d'optimiser l’environnement acoustique de votre PC. Elle est en effet capable de détecter le niveau sonore et de sélectionner les paramètres les plus adaptés.



Les bases d'une configuration complète



Avec sa structure en acier haut de gamme, le H510i s'avère être un boitier solide et design. Son éclairage RGB saura mettre en avant tous vos composants. L’installation et l’extension du système sont facilitées grâce au système breveté de gestion des câbles développé par NZXT. Aussi le H510i comprend 2 ventilateurs Aer F120 mm et 2 bandes de LEDS RGB pour améliorer l’esthétique de votre système, visible à travers le superbe panneau en verre trempé.



Disponibilité et Prix



Il est déjà disponible. Le prix est de : 269.90 euros.



NZXT