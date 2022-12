Dead Island 2 diffuse une nouvelle bande-annonce macabre, les détails de la pré-commande et de l'édition spéciale sont révélés.







Dead Island 2 a récemment subi un nouveau retard, mais il semble que la nouvelle date de sortie du jeu, au printemps 2023, soit fixée, puisque les précommandes pour le jeu sont désormais ouvertes. L'éditeur Deep Silver a également publié une nouvelle bande-annonce particulièrement effrayante, qui montre certains des zombies du jeu, des armes et des choses dégoûtantes qui se produisent lorsque les deux se rencontrent. Découvrez-le par vous-même, ci-dessous.



Un petit trailer : Cliquez ICI.



Eh bien, ce n'est certainement pas subtil ! Dans une fonctionnalité plutôt inattendue, vous pouvez également utiliser Amazon Alexa pour contrôler certains aspects du jeu, notamment la sélection des armes et l'aiguillonnage des zombies avec votre voix. Voici une démonstration un peu farfelue de cela.







- Dead Island 2 - Alexa Game Control Trailer : Cliquez ICI.



Entre-temps, il existe au moins six versions différentes de Dead Island 2, allant de l'édition de base à 70 $ à l'édition Hell-A à 100 $ et à l'édition Gold à 120 $, qui incluent toutes deux un Expansion Pass (dont nous ne connaissons pas encore le contenu).



Pulp Edition – GameStop Exclusive ($70)



- Jeu de base,

- Bonus de pré-commande : Pack Mémoires de Banoi,

- Contenu bonus : Pack Armes Pulp.



Hell-A Edition – Physical ($100)



- Jeu de base,

- Bonus de pré-commande : Pack Mémoires de Banoi,

- Contenu bonus : Pack Armes Pulp,

- Contenu supplémentaire : Pack Armes en or,

- Contenu supplémentaire : Pack de personnages 1 & 2,

- Pass d'extension,

- Steelbook plus articles physiques.



Edition Deluxe - Numérique (100 $)



- Jeu de base,

- Bonus de pré-commande : Pack Mémoires de Banoi,

- Contenu bonus : Pack Armes en or,

- Contenu bonus : Pack de personnages 1 & 2.



Édition Gold - Numérique (120 $)



- Jeu de base,

- Bonus de pré-commande : Pack Mémoires de Banoi,

- Contenu bonus : Pack Armes Pulp,

- Contenu supplémentaire : Pack Armes en or,

- Contenu supplémentaire : Pack de personnages 1 & 2,

- Pass d'extension.



Dans un geste unique, Deep Silver propose également une statue en résine du type de celle qui fait habituellement partie d'une édition collector ultra coûteuse, mais au lieu de cela, elle est simplement vendue seule via sa boutique pour 120 euros.



Dead Island 2 débarque sur PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 et PS5 le 28 avril 2023.



