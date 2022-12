TECHPOWERUP nous propose le test d'un nouveau boitier PC : Le Montech Sky Two.







Je tiens à remercier Montech de m'avoir fourni l'échantillon pour l'examen.







Le Montech Sky Two peut sembler être le successeur du Sky One qui a vraiment consolidé la position de la marque en tant que choix abordable et de qualité pour les joueurs. Mais en réalité, le Sky Two est un boîtier et un design complètement différent qui éclipse tout simplement le Sky One pour prendre la place de "produit héros" pour Montech dans cette génération de leur cycle de produits. Disponible en trois options de couleurs différentes, le Sky Two, avec ses deux panneaux en verre, s'inspire de la série O de Lian Li, nettement plus chère, et de la ligne H de NZXT, bien établie, ce qui donne un superbe châssis tout en restant sous la barre magique des 100 dollars. Avec ses fonctionnalités et ses caractéristiques, le Sky Two pourrait être un excellent choix pour ceux qui veulent en avoir pour leur argent.



Voici la fiche technique :







