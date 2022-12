Processeurs mobiles AMD Ryzen 7000 Zen4 dévoilés et R7 7730U repérés.







Des fuites font surface pour les processeurs mobiles de nouvelle génération Ryzen 7000 Zen4 U, HS et HX d'AMD.







Basé sur une rumeur



Le CES 2023 approche à grands pas et AMD devrait lancer les nouveaux processeurs mobiles basés sur le Zen4 en janvier au cours de l'événement, cependant, tous les APU Ryzen de nouvelle génération ne seront pas dotés de l'architecture GPU RDNA 3, certains SKU utiliseront les anciennes architectures iGPU RDNA 2 et même Vega, en fait AMD a confirmé que certains SKU mobiles Ryzen 7000 utiliseront un rafraîchissement des CPU basés sur le Zen3/Zen3+ et même le Zen2.



En commençant par les processeurs mobiles basés sur Zen4, un nouveau rapport d'IT Home détaille les APU qu'AMD a l'intention de dévoiler au cours du CES 2023, y compris les noms SKU, les cœurs de CPU, et les clusters GPU / unités de calcul.



Processeurs mobiles Zen4 U-Series







TDP : 15-28W. Confirmé par AMD



Les APU de la série Zen4 U sont destinés aux ordinateurs portables ultra-fins et légers. Ils se déclinent en deux APU, le Ryzen 7 7740U utilisant 8 cœurs de CPU basés sur Zen4 avec 12 RDNA 3 Core Clusters pour le GPU, et le Ryzen 7640U avec 6 cœurs de CPU Zen4 et 6 RDNA 3 Core Clusters pour le GPU. Les cœurs de GPU sont censés atteindre jusqu'à 2,6 GHz avec des performances comparables à celles des niveaux RX 570.



Processeurs mobiles Zen4 HS-Series







TDP : 35W+ Confirmé par AMD



La série de processeurs mobiles HS est destinée aux ordinateurs portables de jeu et de création, et tout comme la série U, la série HS offrira jusqu'à 8 cœurs de CPU Zen4, cependant, ils ont un plafond de consommation d'énergie plus élevé, sans doute pour permettre des horloges plus élevées, c'est-à-dire de meilleures performances de jeu.



Processeurs mobiles Zen4 HX-Series







TDP de base : 55W+ Confirmé par AMD



La série de processeurs mobiles HX est destinée aux ordinateurs portables haut de gamme, avec jusqu'à 16 cœurs de CPU basés sur Zen4, et un maximum de 2 CU pour le GPU (ce qui semble polarisant pour le moins), ils ont un TDP de base de 55W et peuvent consommer jusqu'à 140W à charge maximale.



R7 7730U repéré







Une fuite sur Weibo a fait surface en ligne, montrant une capture d'écran partagée du gestionnaire de tâches, avec le processeur fonctionnant comme AMD Ryzen 7 7730U. Certaines parties du texte étaient mal masquées, mais toujours lisibles, surtout avec une exposition accrue de l'image.



Le Ryzen 7 7730U possède 8 cœurs de processeur / 20 Threads, une fréquence d'horloge de base de 2 GHz et, selon les rumeurs, 8 clusters de cœurs de GPU avec une architecture iGPU RX Vega.



Comprendre le schéma de nommage d'AMD



En tenant compte de toutes ces informations, voici comment la gamme de processeurs mobiles AMD Ryzen 7000 s'annonce à la sortie, et comment vous pouvez déchiffrer quel SKU utilise quelle architecture de CPU et de GPU :











AMD devrait présenter la nouvelle génération de processeurs mobiles au CES 2023, et les ordinateurs portables équipés des APU Zen4 de nouvelle génération devraient bientôt suivre et être lancés au premier trimestre 2023.



