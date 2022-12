Photos des séries ASRock Radeon RX 7900 Taichi & Phantom Gaming.



ASRock va bientôt commercialiser les cartes graphiques Phantom Gaming et Taichi, basées sur les modèles Radeon RX 7900 XTX et XT. Au moins quatre cartes sont actuellement en préparation pour une sortie en décembre.















Les familles Phantom Gaming et Taichi disposent de trois ventilateurs et de trois emplacements d'extension. À moins que vous ne les cherchiez vraiment, vous ne remarquerez pas les différences subtiles mais significatives entre les GPU Phantom Gaming XTX et XT, comme le PCB plus grand pour le GPU Radeon supérieur. Le design des GPU Phantom Gaming a été rafraîchi. La firme abandonne son traditionnel capot noir et argenté au profit d'une esthétique entièrement noire (voici à quoi ressemblait le RX 6900 XT PG).















La refonte de la Radeon RX 6x50XT PG, sortie il y a quelques mois, est clairement une source d'inspiration pour ce design. ASRock entre également dans l'histoire avec l'introduction du GPU Taichi pour sa série RX X900. Le support d'E/S triple slot, nettement plus haut, montre clairement que ce GPU est d'une classe supérieure à celle de la série PG. Selon les informations dont nous disposons, ce modèle disposera également de trois ports d'alimentation à 8 broches.



THE GURU3D