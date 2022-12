Aqua Computer propose un cadre d'étanchéité pratique pour les processeurs Socket AM5.



Le spécialiste allemand du refroidissement par eau Aqua Computer propose un cadre d'étanchéité pratique pour les processeurs Socket AM5. Le cadre flexible en silicone s'adapte parfaitement au contour extérieur volumineux du dissipateur thermique et empêche efficacement la pâte thermique ou le métal liquide de pénétrer dans ces espaces. Le cadre d'étanchéité peut résister à des températures aussi bien élevées que basses et peut également être nettoyé facilement si nécessaire, ce qui signifie qu'il peut être utilisé encore et encore.















L'installation est très simple : Le cadre de scellement est inséré dans la serrure du processeur. Une fois le mécanisme de verrouillage fermé, les coins du cadre d'étanchéité sont soigneusement pressés avec un doigt dans les évidements du diffuseur de chaleur, puis le mécanisme est verrouillé.











Disponibilité et Prix



Aqua Computer propose le cadre d'étanchéité au prix de 6.90 euros via sa boutique en ligne et il sera bientôt disponible auprès de ses revendeurs.



TECHPOWERUP