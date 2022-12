Team Group lance le SSD industriel M.2 NVMe Gen 4 P845-M80.



Team Group, le leader mondial des modules de mémoire industriels, lance le premier SSD M.2 2280 PCIe Gen4x4 de qualité industrielle de la marque, le P845-M80. Grâce à l'adoption de l'interface ultra-rapide Gen 4 x4, il offre des performances de lecture/écriture exceptionnelles pour une grande quantité de données. Équipé de la mémoire flash 3D NAND BiCS 5 à 112 couches, il constitue une solution très compétitive en termes de coûts qui accélère le développement de l'innovation biomédicale et des applications de médecine numérique.







Le P845-M80 est proposé dans une capacité maximale de 2 To et répond aux normes NVMe 2.0. Sa bande passante et sa vitesse de transmission des données sont deux fois supérieures à celles de son prédécesseur PCIe Gen3, ce qui la rend encore plus idéale pour la transmission de grandes quantités de données. Parallèlement, ses cycles P/E de 3K en font la meilleure solution mémoire en termes de performances et de durabilité.







Dans le sillage de la pandémie mondiale, la science et la médecine numérique connaissent un essor rapide dans les domaines biomédicaux innovants. En réponse à l'augmentation significative de la demande de traitement d'images haute performance et de stockage stable, Team Group présente le SSD de qualité industrielle PCIe Gen 4 x4 avec l'adoption d'un contrôleur à 8 canaux et des technologies de dissipation thermique brevetées en graphène et en ailettes d'aluminium en option. Il réduit efficacement l'énergie thermique générée par la lecture et l'écriture à grande vitesse et maintient la stabilité du système.



La technologie brevetée de dissipation de la chaleur par le graphène (numéro de brevet d'invention américain : US 110,513,92 B2 / brevet d'invention taïwanais : I703921) se caractérise par un faible volume et une grande souplesse d'application, convenant aux machines de petite taille. La technologie brevetée de dissipation de la chaleur par ailettes en aluminium (brevet de modèle d'utilité de Taïwan : M541645) permet une dissipation maximale de la chaleur et prolonge la durée de vie du produit. Ces deux technologies constituent de nouvelles options pour les innovateurs dans le domaine biomédical, offrant stabilité, vitesse élevée et faible latence.



Le SSD Gen 4 x4 M.2 2280 de Team Group, de qualité industrielle, est équipé de technologies de firmware avancées. Avec la technologie de mémoire tampon hôte (HMB) intégrée, le tampon de lecture/écriture est activé en se connectant à la DRAM hôte via l'interface PCIe. Elle permet non seulement de réduire considérablement les coûts, mais aussi de maintenir les performances de haut niveau du SSD.



Team Group s'est toujours efforcé d'offrir une fiabilité, une diversité et une stabilité exceptionnelles à sa gamme de produits de qualité industrielle en augmentant la valeur ajoutée et la variété des produits. À l'avenir, nous présenterons des solutions de stockage industriel plus innovantes et de première qualité en réponse aux changements environnementaux. Pour plus d'informations, visitez cette page.



