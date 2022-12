INTEL nous propose des nouveaux pilotes graphiques en version 31.0.101.3959 bêta.



Intel Graphics a publié aujourd'hui les pilotes graphiques Intel Arc GPU, version 31.0.101.3959 bêta.



Ceux-ci apportent une optimisation pour les jeux suivants :





"World of Warcraft : Dragonflight"





"Warhammer 40,000 : Darktide"





"The Callisto Protocol"





"Marvel's Midnight Suns"





"Fortnite Chapter 4"



Les pilotes améliorent également l'expérience de jeu DirectX 9 pour un certain nombre de jeux (les GPU Arc n'ont pas de support natif pour D3D9 et dépendent de la traduction de l'API). Il s'agit notamment de jeux comme Starcraft 2, Payday 2 et CS:GO. Parmi les problèmes corrigés avec cette version, citons le ghosting et la corruption observés dans "Victoria 3" en mode DirectX 11, la corruption des textures dans "Hearts of Iron IV", le scintillement observé dans "Stellaris" et "Sonic Frontiers".



Support du pilote Intel Game On sur les cartes graphiques Intel Arc A-series pour :



- World of Warcraft : Dragonflight,

- Warhammer 40K : Darktide,

- Marvel's Midnight Suns,

- The Callisto Protocol,

- Fortnite (Chapitre 4/UE5.1).



Ce pack logiciel contient des optimisations de performances pour :



- League of Legends,

- Counter-Strike : Global Offensive,

- Payday 2,

- Stellaris,

- Starcraft 2,

- Guild Wars 2,

- NiZhan,

- Moonlight Blade.



Ce pack logiciel contient des optimisations de performances pour :



- Call of Duty Modern Warfare 2 (DX12),

- Far Cry New Dawn (DX11),

- Shadow of the Tomb Raider (DX11),

- DOTA 2 (DX11),

- Dying Light 2 (DX12).



Prise en charge des fonctions de développement de l'Agility SDK 1.608.0 :



- Barrières améliorées pour un contrôle plus fin des barrières,

- Prise en charge de l'état dynamique du pipeline de Vulkan à D3D12.



Correction des problèmes connus suivants :



- Victoria 3 (DX11) peut présenter une corruption des images fantômes lors de l'application des paramètres MSAA x16.

- Hearts of Iron IV (DX11) peut présenter une corruption des textures lors de l'application des paramètres MSAA x16.

- Stellaris (DX9) peut présenter une corruption des textures et un scintillement pendant les aperçus d'étoiles.

- Sonic Frontiers (DX11) peut présenter une corruption du scintillement sur les produits graphiques Intel Arc A380 lorsque le paramètre Frame Rate Limit est réglé sur 60. Une solution de contournement consiste à régler la limite de fréquence d'images sur 30.



Problèmes corrigés de l'Arc Control :



- Il se peut qu'Arc Control ne soit pas mis à l'échelle automatiquement et que certains boutons de l'interface utilisateur ne répondent plus lorsque l'on passe d'une résolution 1080p à une résolution 4K. Une solution de contournement consiste à rétablir la résolution ou à redémarrer.

- Certaines applications peuvent présenter une corruption de pixels lorsque le filtre d'accentuation de la netteté est activé globalement.

- Arc Control Studio Capture peut présenter une erreur "Périphérique audio sélectionné introuvable" après la reprise du système après une mise en veille.



Pour les télécharger : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP