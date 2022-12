La date de lancement de la NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti a été confirmée par un détaillant italien, elle sera disponible dans les magasins le 5 janvier 2023.



Le détaillant italien Drako.it a répertorié la première carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti personnalisée provenant d'AIB, ASUS. La carte graphique est la variante ASUS GeForce RTX 4070 Ti TUF Gaming OC dont le code SKU est '90YV0IJ0-M0NA00'. La carte graphique est censée être lancée le 5 janvier et c'est la même date de lancement que nous avions rapportée dans notre exclusivité le mois dernier.



- Dévoilement du produit - 3 janvier 2023,

- Révision du produit - 4 janvier 2023,

- Lancement du produit - 5 janvier 2023.



Maintenant, quant à savoir quel genre de carte graphique la NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti pourrait être, nous avons appris que la carte pourrait en fait avoir les mêmes spécifications que la GeForce RTX 4080 12 GB "Unlaunched" et ce sera exactement le cas. La carte graphique ne sera pas positionnée comme la 4070, car cela signifierait que NVIDIA va effectivement proposer une carte de niveau 4070 à un prix de 900 $ US.







Le détaillant a un compteur qui indique que la carte devrait être lancée dans 31 jours, soit le 5 janvier. Il y a également quelques photos de ce qui pourrait ressembler à la carte graphique RTX 4070 Ti TUF Gaming OC, mais ce sont des images de remplacement et elles montrent en fait la carte graphique ASUS RTX 4090 TUF Gaming.



Spécifications 'officielles' de la NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 12 GB (maintenant annulée)



La NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti utilisera la configuration de GPU AD104-400 "Ada Lovelace" avec 7 680 cœurs ou 60 SMs activés, ce qui correspond au SKU complet. Le GPU disposera de 48 Mo de cache L2 et d'une interface de bus de 192 bits, ce qui explique que nous ayons jusqu'à 12 Go de capacités GDDR6X. La mémoire est censée fonctionner à des vitesses de 21 Gbps pour une bande passante mémoire de 504 Go/s. La carte est censée être cadencée à 2610 MHz, mais la fréquence de pointe sera plus élevée.



- NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 12 Go TBP "officiel" - 285W,

- NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 8 Go TBP "officiel" - 290W.



Pour ce qui est de la puissance, la TBP est maintenant prévue pour être évaluée à 285W, ce qui représente une diminution de 35W par rapport au modèle RTX 3080 10 GB et une diminution de 5W par rapport à la RTX 3070 Ti. La nouvelle carte graphique devrait offrir de meilleures performances que la RTX 3080, mais compte tenu de la réduction des spécifications par rapport à la 4080 16 Go, il y aura un écart important entre les deux modèles d'environ 30-40%.







La question la plus importante est de savoir si NVIDIA va utiliser le même prix de 899 $ US pour sa carte graphique ou si elle va baisser un peu le prix. Nous savons d'après les benchmarks que la GeForce RTX 4080 12 GB était à peu près au même niveau que la RTX 3090 Ti et plus rapide dans quelques cas lorsque RT ou DLSS était utilisé. AMD promet jusqu'à 40-50% de gains avec sa RX 7900 XT par rapport à la 6950 XT à un prix de 899 $ US. Ce sera donc une bataille acharnée entre les deux cartes. Mais AMD sortira ses cartes quelques semaines plus tôt en décembre, ce qui lui donnera un avantage.



Spécifications officielles de la série NVIDIA GeForce RTX 40 :







