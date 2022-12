Samsung lance le moniteur ViewFinity S8UT 4K avec support Thunderbolt.



Cette année a vu l'arrivée de nombreux moniteurs connectés Thunderbolt et Samsung se joint à la mêlée avec un nouveau modèle, le ViewFinity S8UT. Ce moniteur IPS 4K de 27 pouces est très largement un modèle de bureau, puisqu'il n'a qu'un taux de rafraîchissement de 60 Hz avec un temps de réponse de 5 ms (GtG). La dalle est éclairée par les bords et présente une luminosité typique de 350 cd/m² et un rapport de contraste de 1000:1. Le moniteur prend en charge les fonctions Picture-by-Picture et Picture-in-Picture, grâce à des entrées multiples.















La partie intéressante de ce moniteur est la connectivité Thunderbolt 3, car le port principal peut fournir 90 W pour charger un ordinateur portable connecté, tandis que le port secondaire peut fournir 15 W. Le moniteur prend en charge le chaînage Thunderbolt, ce qui n'est pas une caractéristique courante sur les moniteurs. Le S8UT est également équipé d'un port HDMI 2.0, d'un hub USB 3.0 à trois ports, d'un port Gigabit Ethernet et d'une prise casque de 3,5 mm, ainsi que d'une paire de haut-parleurs stéréo intégrés. Le support permet un réglage en pivotement, en inclinaison et en hauteur.



Le S8UT est garanti trois ans, mais aucun prix n'a encore été annoncé.



TECHPOWERUP