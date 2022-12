Thermalright sort le refroidisseur de CPU Assassin X 90 SE compact de type tour.



Thermalright a présenté aujourd'hui l'Assassin X 90 SE, un refroidisseur de CPU compact de type tour conçu pour remplacer la solution de refroidissement de CPU de série par une solution plus silencieuse aux fréquences de série. Ce refroidisseur de type tour à ailettes en aluminium présente un design typique de son genre : quatre caloducs en cuivre nickelé de 6 mm d'épaisseur sont en contact direct avec le processeur au niveau d'une base en aluminium, leurs extrémités passant à travers une pile d'ailettes en aluminium qui est coiffée d'une plaque supérieure en forme de boîtier. Le tout est ensuite ventilé par un ventilateur PWM Thermalright TL-G9B 92 mm inclus.























La caractéristique principale de ce refroidisseur est sa hauteur de 118 mm seulement. Avec son ventilateur en place, le refroidisseur mesure 94 mm x 77 mm x 118 mm, pour un poids de 445 g. Le ventilateur de 92 mm inclus est doté d'un roulement à fluide dynamique, reçoit une entrée PWM à 4 broches, tourne à des vitesses allant jusqu'à 2 400 RPM, pousse jusqu'à 43 CFM de flux d'air à une pression de 1,51 mm H₂O, et a une sortie sonore de 27,3 dBA. Parmi les types de sockets de CPU pris en charge, on trouve LGA1700, AM5, AM4 et LGA1200.



La société n'a pas révélé le prix.



TECHPOWERUP