Cooler Master annonce que l'ORB X, une station polyvalente totalement immersive, est disponible pour l'inscription sur liste d'attente.



Délicatement conçu et fabriqué, le Cooler Master ORB X introduit un tout nouveau niveau d'immersion, de confort et de luxe. Grâce à une intégration matérielle et logicielle transparente, l'ORB X vise à créer un environnement privé et de qualité supérieure dans lequel les utilisateurs peuvent s'immerger en améliorant leurs expériences visuelles, audio et de confort, tout en donnant une apparence élégante et futuriste qui peut s'adapter à n'importe quelle occasion, que ce soit pour les affaires, le divertissement ou les jeux.







L'ORB X crée une atmosphère d'immersion grâce à sa conception semi-fermée dotée d'un dôme navette motorisé entièrement automatisé, ce qui permet aux utilisateurs d'être à l'abri des distractions et de bénéficier d'un mode de confidentialité ininterrompu pour se concentrer sur ce qui compte vraiment. Les utilisateurs auront le privilège de choisir entre un moniteur de 34 pouces ou trois moniteurs de 27 pouces en fonction de leurs besoins. Les haut-parleurs ambiophoniques directement intégrés à la station offriront aux utilisateurs une expérience audio réaliste, précise et dynamique, même sans les inconvénients du port d'un casque pendant de longues heures.







Conçu pour les joueurs et les professionnels, ORB X est plus qu'un cockpit de jeu et fonctionne comme une station polyvalente permettant aux utilisateurs de rester productifs ou simplement de se détendre et de s'amuser, répondant ainsi à des besoins diversifiés pour le travail, le divertissement et les jeux. Outre l'expérience immersive, les préférences personnalisées et le confort durable sont également essentiels. Un nouveau fauteuil inclinable ergonomique offre un appui-tête, un support lombaire et un repose-jambes réglables pour un confort personnalisé, afin que les utilisateurs restent productifs et compétitifs à long terme. Grâce à ces multiples réglages de la position assise et de l'angle d'inclinaison, l'ORB X rend possible une expérience personnelle ultime.







En appliquant de nouvelles technologies pour améliorer l'expérience de l'utilisateur, ORB X porte l'immersion, le confort et le luxe technologique à un nouveau niveau, avec pour mission de perfectionner et d'améliorer l'expérience immersive de l'utilisateur.







Voici la fiche technique :







Disponibilité



ORB X est maintenant disponible pour une inscription sur liste d'attente dans la boutique en ligne Cooler Master CMODX. Pour plus d'informations, veuillez vous rendre ici pour vous inscrire à un voyage immersif !



