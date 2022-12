Présentation des ventilateurs haute performance Alphacool Core 120 mm et 140 mm.



Alphacool présente les ventilateurs haute performance Core 120mm et Core 140mm PWM, conçus pour offrir les meilleures performances de refroidissement grâce à leurs spécifications à haut régime. Sans éclairage RGB, les Alphacool Core 120mm et Alphacool Core 140mm ont un cadre noir et des pales noires. Le Core 120mm est disponible en trois variantes avec différents RPM maximum : 2500RPM, 3000RPM et 4000RPM. Le Core 140mm est également disponible en trois variantes avec des vitesses de rotation maximales différentes : 2000RPM, 2500RPM et 3200RPM. Ces ventilateurs haute performance sont en concurrence avec les ventilateurs Thermaltake TOUGHFAN Series et Noctua industrialPPC Series.







Communiqué de presse



La gamme de ventilateurs Alphacool s'enrichit de nouveaux éléments ! Le ventilateur Core PWM, silencieux et efficace, est maintenant disponible en 120mm et 140mm, chacun dans 3 variantes de vitesse différentes. La version 120mm est disponible avec une vitesse maximale de 2500rpm, 3000rpm ainsi que 4000rpm. La version 140mm est disponible avec des vitesses maximales de 2000rpm, 2500rpm et 3200rpm.



Le ventilateur, qui peut être contrôlé par un signal PWM, ne convient pas seulement comme ventilateur sur les refroidisseurs de CPU ou les radiateurs. Grâce à ses excellentes valeurs de performance (débit et pression statique), il peut également être utilisé comme ventilateur de boîtier. L'axe du ventilateur à double palier (>2500rpm) fonctionne en douceur et permet une longue durée de vie ainsi qu'un fonctionnement silencieux.



Si vous recherchez un ventilateur abordable et puissant sans illumination aRGB, vous le trouverez avec le ventilateur Core PWM d'Alphacool !



Aperçu des caractéristiques



- disponible en version 120mm ou 140mm,

- débit d'air et pression statique élevés,

- large gamme de contrôle de vitesse utilisant le PWM,

- roulements durables et lisses pour un fonctionnement silencieux.



Disponibilité et Prix



Maintenant disponible sur Alphacool.com.



Les Prix :



- Alphacool Core 120 mm Fan PWM 2500 RPM : 6.49 euros,

- Alphacool Core 120 mm Fan PWM 3000 RPM : 6.99 euros,

- Alphacool Core 120 mm Fan PWM 4000 RPM : 7.49 euros,

- Alphacool Core 140 mm Fan PWM 2000 RPM : 7.49 euros,

- Alphacool Core 140 mm Fan PWM 2500 RPM : 7.99 euros,

- Alphacool Core 140 mm Fan PWM 3200 RPM : 8.99 euros.



VORTEZ