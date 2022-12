AMD préparerait les processeurs Ryzen 7000X3D 3D V-Cache en versions 16, 12 et 8 cœurs.



Le Ryzen 7 5800X3D est un processeur fascinant. AMD a ajouté 64 Mo de cache L3 supplémentaire, connu sous le nom de 3D V-Cache, sur un Ryzen 7 5800X, lui donnant d'immenses performances de jeu dans certains titres malgré une petite baisse de la fréquence d'horloge par rapport au modèle standard. Beaucoup de gens attendent pour passer à Zen 4 d'avoir la possibilité d'acheter l'une des nouvelles puces d'AMD avec le cache supplémentaire et ces puces arrivent - peut-être dès le 23 janvier, si l'on en croit QuasarZone.







Voici le contexte : en septembre, AMD a lancé ses processeurs de bureau Ryzen 7000 basés sur Zen 4. Ces processeurs offrent d'excellentes performances monofilaires (en partie grâce à leurs fréquences d'horloge très élevées), ce qui se traduit par d'excellentes performances dans les jeux vidéo, en concurrence avec les processeurs Intel de 12e et 13e génération.







Cependant, tout au long de nos benchmarks, un système étrange est apparu à maintes reprises en tête des classements : le Ryzen 7 5800X3D de la génération précédente. Beaucoup de personnes ont vu ces benchmarks, ont été déçues par le prix élevé des nouveaux CPU d'AMD et se sont précipitées pour acheter un 5800X3D. En conséquence, ces processeurs sont pratiquement indisponibles au détail maintenant.



Bien sûr, le Ryzen 7 5800X3D n'est pas super rapide dans tous les jeux, en raison de son cœur de CPU Zen 3 de la génération précédente et de sa fréquence d'horloge relativement modeste. La meilleure solution serait un CPU Zen 4 avec 3D V-cache. Ce n'est pas une surprise d'entendre que ces processeurs sont en route, mais le site coréen QuasarZone a partagé ce qu'il prétend être des informations privilégiées sur les nouveaux processeurs.







En supposant que la traduction de 포시포시 (@harukaze5719 sur Twitter) soit exacte, QuasarZone indique que trois modèles de CPU Zen 4 X3D sont prévus : huit cœurs, douze cœurs et seize cœurs. Les processeurs à plus haut nombre de cœurs seront probablement connus sous le nom de 7900X3D et 7950X3D, mais les fuites disent que le nom du modèle de la puce à huit cœurs est indéterminé entre "7700X3D" et "7800X3D".



Cette décision pourrait se jouer sur la vitesse d'horloge finale. Le Ryzen 7 5800X3D a dû baisser légèrement les horloges (par rapport à la recette originale) pour rester stable, mais les auteurs de la fuite affirment que ce ne sera pas le cas pour les CPU Zen 4, et qu'ils seront plutôt cadencés "de la même manière ou du moins presque." C'est une bonne nouvelle pour les personnes qui veulent des performances de jeu élevées sans sacrifier le débit de calcul du CPU, qui est plus important pour des tâches comme l'encodage de médias.







포시포시 a également traduit certaines informations de QuasarZone que le site a marqué comme spéculation. L'image ci-dessus est la moyenne de cinq jeux benchmarkés sur les processeurs respectifs, même s'il faut noter que le Ryzen 7 5800X est verrouillé à 4,4 GHz. Cela permet d'isoler l'effet du 3D V-Cache sur les performances du 5800X3D.



Ensuite, en prenant ces chiffres, le site les a appliqués comme un décalage à la performance du 7950X pour voir la performance théorique d'un Ryzen 9 7950X3D. En supposant que le 7950X3D voit la même augmentation que le 5800X3D, il semble qu'il va absolument écraser le Core i9-13900K pour les performances de jeu, mais nous ne sommes pas complètement confiants dans ces résultats.



En effet, l'un des principaux avantages du cache supplémentaire est l'amélioration de la bande passante effective de la mémoire. Pour les accès à la mémoire qui tombent dans le cache L3 de 96 Mo du Ryzen 7 5800X3D, il a considérablement amélioré les performances, et cela permet de contourner certaines des faiblesses de la famille Ryzen en matière de performances de la mémoire. Le Ryzen 9 7950X a été testé avec une mémoire DDR5-6000 très rapide, cependant, et nous ne sommes pas sûrs que l'impact du V-Cache 3D sera aussi important dans ce cas.



Le détail le plus intéressant de QuasarZone est peut-être la date ferme du 23 janvier pour la disponibilité du Zen 4 X3D. Ce n'est pas une spéculation - les fuites affirment que les nouveaux processeurs seront disponibles à cette date, dans moins de deux mois. 포시포시 fait l'affirmation raisonnable que cette date signifie que les processeurs seront annoncés au CES, ce qui correspond aux précédentes rumeurs que nous avons entendues.



Nous sommes tous impatients de mettre la main sur le Zen 4 X3D, alors espérons que ces rumeurs sont exactes. Lorsque nous en aurons un, vous le saurez dès que nous pourrons vous le dire, alors continuez à consulter HotHardware !



