ICY DOCK dévoile des cartes adaptatrices pour SSD PCIe Gen5 M.2 et E1.S avec technologie de refroidissement actif.

ICY DOCK présente ses cartes adaptateurs SSD PCIe Gen5 M.2 et E1.S de nouvelle génération avec technologie de refroidissement actif



















Les deux cartes adaptatrices que ICY DOCK a présentées ne sont pour l'instant qu'un concept. Il s'agit de la CP125 et de la CP073. Avec la CP125, nous avons une carte d'extension FHFL standard et nous utilisons une conception à fente unique. La carte dispose d'une interface PCIe5 x8 et peut prendre en charge jusqu'à deux SSD E1.S.



Le E1.S est la nouvelle norme de règle qui a été récemment introduite et vous pouvez en monter deux dans le SSD Mobile Rack qui présente une conception sans outil et se connecte à l'adaptateur avec facilité. L'adaptateur est doté d'un ventilateur soufflant de 50 mm qui devrait permettre aux deux SSD de fonctionner au frais. Il y a aussi un indicateur LED sur l'E/S et deux ports HDD LED qui peuvent être connectés à la carte mère pour montrer l'activité du disque dur à travers les LED du panneau avant.



Le deuxième adaptateur sur le panneau conceptuel est le ICY DOCK CP073-1 qui présente un design similaire à celui du CP125 mais au lieu de comporter des SSD E1.S, il prend en charge deux SSD PCIe Gen5 M.2 standard. Les SSD sont montés à travers les côtés de l'enveloppe et une fois de plus, ils sont conçus sans outil et prennent en charge les facteurs de forme 2280/2580. La conception comprend un ventilateur de 50 mm avec des évents d'échappement sur le devant et un dissipateur thermique en aluminium qui est le capot lui-même. Il y a également des indicateurs LED sur le devant.



























Les deux cartes adaptatrices ICY DOCK Gen5 SSD offrent un débit maximal de 32 Go/s et nécessitent une seule entrée d'alimentation PCIe pour démarrer. La société n'a pas précisé si un connecteur à 6 ou 8 broches est requis pour la carte. On ne sait pas encore quand ces produits seront lancés sur le marché de la vente au détail, ni même s'ils le seront, mais ils seront certainement des produits intéressants pour les amateurs de stockage qui attendent avec impatience la nouvelle norme PCIe Gen5 SSD qui arrivera dans les rayons l'année prochaine.



