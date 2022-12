HARDWARE ARCHIVE nous propose une nouvelle vidéo rétro sur une configuration des années 2010.



Je test un PC représentant les PC milieu de gamme de 2010, le but vas être de voir s'il permettait de jouer dans de bonnes conditions, et surtout de voir si le milieu de gamme actuel est vraiment plus intéressant qu'à l'époque, alors que le prix des GPU milieu de gamme sont actuellement 2x plus cher qu'en 2010 !







Le PC de test :



- CM - Asus M4N68T-M V2,

- CPU - AMD Phenom II x4 955,

- GPU 1 - Nvidia Geforce 460 GTX MSI Cyclone,

- RAM - Corsair XMS3 DDR3 1333 8Go (2x4Go).



Pour voir la suite : Cliquez ICI.



HARDWARE ARCHIVE