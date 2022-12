TECHPOWERUP nous propose le test d'une nouvelle alimentation : La Thermaltake Toughpower GF3 1000 W.







La ligne GF3 de Thermaltake se compose d'unités ATX v3.0 et PCIe 5.0 avec des capacités allant de 750 W à 1650 W. J'ai déjà évalué le plus petit membre de la ligne, j'ai donc pensé donner au modèle 1000 W une chance de faire ses preuves contre mes charges électroniques Chroma. L'équipementier est Channel Well Technology (CWT), et le nom de code de la plate-forme est CSZ. Il s'agit d'une plateforme suffisamment moderne pour répondre aux exigences accrues de la spécification ATX v3.0 pour les unités avec des connecteurs 12VHPWR. Ces exigences comprennent des tests transitoires avec une charge allant jusqu'à 200% de la capacité nominale maximale du bloc d'alimentation pendant une courte période. Ce n'est pas le test le plus difficile, cependant, en raison de la courte période d'application de la charge. Les tests de charge transitoire de 180% et 160% sont encore plus difficiles car ils durent plus longtemps (1 ms et 10 ms, respectivement).







La GF3 1000 est certifié 80 PLUS Gold et Cybenetics Gold pour son efficacité. Il a également obtenu la certification Cybenetics Standard+ pour le bruit, donc ne vous attendez pas à ce qu'il soit silencieux. Un fonctionnement semi-passif sélectionnable arrête le ventilateur à palier dynamique fluide aux charges légères, ce qui permet d'obtenir un niveau de bruit nul. Les dimensions sont compactes avec 160 mm de profondeur, et la garantie de dix ans est parmi les plus longues de l'industrie des alimentations (et pas seulement). Enfin, le prix au moment de l'examen est de 200 $, ce qui est décent, compte tenu des caractéristiques du produit.



Voici la fiche technique :







