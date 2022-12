Les benchmarks du processeur Intel Core i5-13500 Raptor Lake font surface : Plus de 50% plus rapide que le 12500.



Les benchmarks ont été divulgués par le créateur de contenu Bilibili, 歪嘴多迪, qui a réussi à acquérir des échantillons ES des Intel Core i5-13500 et Core i5-13400 avant leur lancement le mois prochain. Le processeur Core i5-13500 d'Intel fera partie de la gamme Raptor Lake et comporte 6 cœurs de performance & 8 cœurs d'efficacité pour un total de 14 cœurs et 20 threads. C'est le même nombre de threads que le Core i7-12700K d'Intel, mais la puce Alder Lake a un nombre plus élevé de cœurs de performance. Il y a également 24 Mo de cache L3 et 11,5 Mo de cache L2 à bord de la puce.







La vitesse d'horloge du processeur Intel Core i5-13500 est maintenue à 4,4 GHz pour l'ensemble des cœurs et jusqu'à 4,9 GHz pour les cœurs P, tandis que les cœurs E fonctionnent à 3,3 GHz en base et 3,4 GHz en boost. Dans les spécifications précédemment divulguées, nous avons appris que la puce fonctionnerait à une horloge de base de 2,5 GHz et une horloge de boost de 4,8 GHz.







Le processeur Intel Core i5-13500 Raptor Lake Desktop a été testé sur une carte mère ONDA B660M avec une paire de mémoires DDR4-3600, mais en raison d'un bug du BIOS, le processeur était limité à l'utilisation des vitesses DDR4-3200. Le CPU dispose également d'un TDP PL1 de 65W et devrait dépasser les 125W à son profil de puissance maximum.















CPU-z (Higher is Better)











Cinebench R23 (Higher is Better)









Pour résumer les benchmarks :



- Core i5-13500 vs Core i5-12500 (CPU-z MT) : +41 %,

- Core i5-13500 vs Core i5-12400 (CPU-z MT) : +44 %,

- Core i5-13500 vs Ryzen 5 7600X (CPU-z MT) : +28 %,

- Core i5-13500 vs Core i5-12500 (CBR23 MT) : +53 %,

- Core i5-13500 vs Core i5-12400 (CBR23 MT) : +56 %,

- Core i5-13500 vs Ryzen 5 7600X (CBR23 MT) : +29 %.



En termes de puissance et de température, le processeur Intel Core i5-13500 Raptor Lake semblait se stabiliser autour de 69-72C en utilisant un dissipateur thermique à double tour avec un ventilateur unilatéral. La puissance maximale utilisée a atteint 165 W, mais uniquement lors de l'utilisation du test de stress Furmark. Dans les charges de travail de jeu, la consommation d'énergie sera autour de 100W ou même plus bas que cela. Il y a également un bug qui montre que la puce tourne autour de la marque 111C dans AIDA64 mais la puce ne s'est jamais étranglée et tous les cœurs fonctionnaient à des températures beaucoup plus basses. De tels bugs sont à prévoir étant donné la nature ES2 de la puce.











Le fait que les utilisateurs pourront faire fonctionner la puce sur n'importe quelle carte mère à socket LGA 1700 avec un support DDR5 et DDR4 signifie qu'elle deviendra l'une des puces de jeu les plus populaires et une puce très compétitive dans la gamme de prix inférieure à 250 $ US. Nous avons précédemment rapporté en exclusivité que les cartes mères Intel B760 et les CPU Non-K 13e génération seront lancés au CES 2023 le 3 janvier, alors restez à l'écoute pour plus d'informations.



Prix préliminaires des processeurs Intel 13e génération Non-K et Core i9-13900KS (PC-Canada) :







