La RTX 4090 a des problèmes avec Need for Speed Unbound qui ne peuvent être résolus qu'avec une mise à jour du VBIOS.



Need for Speed Unbound (NFS Unbound), le dernier opus de la célèbre simulation de course d'EA, lancé aujourd'hui, a révélé un problème avec la carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4090 "Ada" qui ne peut être résolu par une simple mise à jour des pilotes ou du jeu. C'est une première mondiale : jamais auparavant un jeu n'avait nécessité une mise à jour du VBIOS pour contourner les problèmes.







Selon EA, le titre présente un problème de clignotement de l'écran sur les machines équipées de la RTX 4090, qui nécessite une mise à jour du firmware (c'est-à-dire du BIOS vidéo). Heureusement, cela n'implique pas de soumettre votre RTX 4090 à un processus de mise à jour manuelle du BIOS par NVFlash (ce qui n'est pas un risque puisque la plupart des cartes RTX 4090 sont livrées avec un double BIOS). NVIDIA a publié un outil de mise à jour du firmware entièrement automatisé qui peut être exécuté depuis Windows et qui met facilement à jour le BIOS vidéo de la RTX 4090. Nous avons confirmé que c'est bien le BIOS vidéo qui est mis à jour (en comparant les dumps VBIOS avant et après l'utilisation de l'outil).



Le service d'assistance EA vient de mettre à jour sa recommandation d'assistance, passant de la mise à jour du VBIOS de la carte graphique à la mise à jour du BIOS de la carte mère. "Après avoir effectué des tests, nous avons trouvé une solution qui consiste à mettre à jour le BIOS de la carte mère. Veuillez vous référer à la page d'assistance du fabricant de votre carte mère pour obtenir le dernier BIOS système", peut-on lire dans la recommandation mise à jour.















Ce qui est intéressant, c'est que l'outil n'enfreint pas les limites d'overclock d'usine ou de puissance personnalisée fixées par les partenaires AIC (add-in card) de NVIDIA pour les cartes personnalisées, ce que nous avons confirmé en faisant tourner l'outil sur une Palit RTX 4090 GameRock OC et la carte NVIDIA Founders Edition. Il semble que l'outil soit conçu pour fonctionner universellement sur toutes les cartes RTX 4090, et pas seulement sur des cartes spécifiques.



L'outil est en quelque sorte capable de mettre à jour une zone spécifique du BIOS vidéo sans changer la version du BIOS, sa date de construction, ou les paramètres personnalisés par les AIC, et alors que la somme de contrôle du BIOS change définitivement, il n'affecte pas sa signature numérique. Cela signifie que NVIDIA semble avoir un moyen de mettre à jour des sections spécifiques du BIOS vidéo de manière pratique depuis Windows, sans affecter sa signature numérique très importante qui aide à empêcher la machine de fonctionner avec un micrologiciel trafiqué.



