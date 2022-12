Les cartes Radeon RX 7900 de Sapphire font une première apparition sur Amazon.



Bien que nous soyons à deux semaines du lancement officiel de la série Radeon RX 7900 d'AMD, les cartes de référence de Sapphire ont déjà fait une première apparition sur Amazon. Ses deux cartes sont listées sur le site du e-tailleur, mais malheureusement sans prix. Aucune nouvelle spécification n'a été fournie non plus, mais au moins nous avons obtenu quelques photos plus détaillées des deux cartes. Les cartes sont simplement nommées Radeon RX 7900 XT Gaming (21323-01-20G) et Radeon RX 7900 XTX Gaming (21322-01-20G).











Les images montrent clairement que la Radeon RX 7900 XTX est une carte beaucoup plus volumineuse que la RX 7900 XT. Cela confirme également que Sapphire est l'un des partenaires qui vendra des cartes de référence, mais on ne sait pas si Sapphire aura des cartes personnalisées prêtes à temps pour le lancement, ou si la société les ajoutera à sa gamme à une date ultérieure.















Notez que le numéro de modèle de la Radeon RX 7900 XTX indique qu'elle possède 20 Go de VRAM, alors que l'emballage indique clairement qu'elle possède 24 Go. En recherchant les numéros de modèle fournis par Amazon, il semble que les cartes seront en stock en Suède également, car l'un des distributeurs locaux les répertorie.



Pour voir les cartes sur AMAZON : Cliquez ICI ou Cliquez ICI.



TECHPOWERUP