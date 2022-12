AMD nous propose les RADEON SOFTWARE Adrenalin Edition : 22.11.2 Bêta.



AMD a publié la dernière version des pilotes AMD Software Adrenalin. Bien qu'ils aient été publiés en décembre, les pilotes portent le numéro de version 22.11.2 (par opposition à quelque chose comme 22.12.1), car ils ont probablement été finalisés à la fin du mois dernier.



La version 22.11.2 bêta ajoute l'optimisation pour les jeux suivants :





"The Callisto Protocol"





"Need for Speed Unbound"





"The Witcher 3 : Wild Hunt Next-Gen Update"



Parmi les problèmes corrigés avec cette version, citons le dépassement intermittent du délai d'attente du pilote ou l'apparition d'un écran noir avec la Radeon RX 6000-series pendant la lecture vidéo et le changement de fenêtre sur les machines équipées de cartes graphiques RX 6000-series et de moniteurs 240 Hz.



Le bégaiement des vidéos en ligne constaté dans Firefox avec l'accélération matérielle sur les machines équipées de cartes graphiques de la série RX 6000, a été corrigé. L'utilisation du GPU restant à 100% après la fermeture des jeux sur les machines équipées de cartes graphiques RX 570 "Polaris", causée par un bogue dans AMDRSServ.exe, a été corrigée. Le délai d'attente du pilote ou l'écran noir lors de la lecture de vidéos avec VRChat sur les machines équipées de cartes graphiques RX 6000 a été corrigé. Récupérez le pilote à partir du lien ci-dessous.



Problèmes corrigés



- Pendant la lecture vidéo et le changement de fenêtre, un délai d'attente intermittent du pilote ou un écran noir peut se produire sur les GPU de la série Radeon RX 6000 utilisant certains écrans à taux de rafraîchissement de 240 Hz ou des configurations d'écran principal à taux de rafraîchissement élevé et d'écran secondaire à faible taux de rafraîchissement.

- Des bégaiements peuvent se produire pendant la lecture de vidéos utilisant l'accélération matérielle avec Firefox sur les GPU de la série Radeon RX 6000.

- AMDRSServ.exe peut maintenir l'utilisation du GPU à 100 % après la fermeture des jeux sur certains produits graphiques AMD tels que la Radeon 570.

- Un délai d'attente intermittent du pilote ou un écran noir peut se produire pendant la lecture de vidéos dans VRChat sur les GPU de la série Radeon RX 6000.



Pour les télécharger : Cliquez ICI.



