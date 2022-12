Le LG OLED Flex (pliable) OLED organique 4K de 42 pouces a un prix !



Plus tôt, LG a annoncé le téléviseur organique EL LG OLED Flex de 42 pouces qui peut faire varier la courbure en 20 étapes. Avec la télécommande incluse, un téléviseur EL organique peut être ajusté en 20 étapes à partir d'une surface plate jusqu'à une courbure maximale de 900R.



Plus de détails sont maintenant partagés, y compris une date de commande. Vous pouvez créer l'environnement de visionnage idéal en fonction de la distance de visionnage, de l'emplacement de l'installation et du contenu, par exemple une surface plane pour un visionnage avec un groupe de personnes, comme une famille, et une surface incurvée immersive pour regarder un match depuis une courte distance.































Il est possible d'afficher une luminosité plus élevée et des couleurs plus pures que les téléviseurs EL organiques typiques en fusionnant le moteur vidéo propriétaire de LG "9 Gen5 AI Processor 4K" avec des algorithmes vidéo de pointe. En outre, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une vitesse de réaction de 0,1 ms, il permet de dessiner à grande vitesse et peut être utilisé comme moniteur de jeu.



En outre, un "optimiseur de jeu" qui modifie la qualité de l'image et le mode de qualité du son en fonction du genre de jeu, un "bouton hub de commutation" qui permet de faire fonctionner le téléviseur et le PC avec un seul clavier et une seule souris, des écrans 27 pouces, 32 pouces, 42 pouces et multi-vues sont disponibles. Une fonction de commutation d'écran est incluse.



Le LG OLED Flex a une résolution de 3 840 x 2 160 pixels, un tuner BS 4K/110 degrés CS 4K x 2, un numérique terrestre (CATV pass-through) x 3, un BS digital TV broadcast/110 degrés CS digital broadcast x 3, un haut-parleur frontal de 20W x 2, un woofer de 20W 2, un réseau prenant en charge le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.0, et il est livré avec webOS.



Le support est réglable en inclinaison de -5 à 10° et en hauteur de 140 mm. Le corps mesure 937 mm de large, 297 mm de profondeur et mesure de 614 à 754 mm de haut, pour un poids de 22,6 kg.



Disponibilité et Prix



La date de sortie est le 18 janvier 2023, et les réservations commenceront au prix de 3 099 Dollars.



